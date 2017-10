"Calma, lavoro e sacrificio", la ricetta di Chiellini

Archiviata la sconfitta interna per 2-1 contro la Lazio in campionato, il difensore della Juventus Giorgio Chiellini analizza il momento della stagione bianconera alla vigilia della sfida casalinga contro lo Sporting Lisbona in UEFA Champions League.

"Il nostro obiettivo è arrivare al punto giusto a marzo - ha dichiarato il centrale difensivo toscano -. E' importante fare punti in questo periodo di assestamento, dopo tanti cambiamenti in estate come ogni anno. Il nostro è comunque stato un buon inizio di stagione, sabato abbiamo fatto passo falso che condiziona un po’ i giudizi, ma in fondo in campionato abbiamo solo due punti in meno dell’anno scorso".

"In questo momento bisogna essere sereni - ha proseguito Chiellini -, il nostro è un gruppo intelligente, con esperienza, e dalle prossime settimane risponderà presente come sempre fatto. Era tanto che non perdevamo qui, e ci tenevamo a rimanere ancora imbattuti. C’è da volere di più il risultato e poi tutto viene di conseguenza, non si tratta di questioni tattiche o altro. Dobbiamo metterci qualcosa in più".

"Bisogna capire i momenti della partita e i pericoli dietro la partita, non è solo problema di concentrazione. Ci vuole calma, lavoro e sacrificio, dobbiamo evitare i blackout che abbiamo avuto in questo inizio. Ma domani è diverso, è una gara decisiva per il passaggio del turno. Il Barcellona al 99% arriverà primo e l’Olympiacos probabilmente verrà eliminato, quindi è come un sedicesimo di finale. Domani c’è tanta voglia di far bene a prescindere dal risultato, perché ci teniamo parecchio".

"Lo Sporting è una squadra migliorata rispetto allo scorso anno, ha grandi qualità tecniche e difende bene. Erano la miglior squadra della quarta fascia e abbiamo grande rispetto. Domani fare tre punti è fondamentale, sappiamo che sarà poi difficile giocare in uno stadio caldo come quello di Lisbona".