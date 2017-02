Quando il Bérnabeu parla Italiano...

Il Napoli non è riuscito a violare il Santiago Bérnabeu mercoledì sera, uscendo sconfitto 3-1 nell'andata degli ottavi di finale, ma per Lorenzo Insigne la notte madrilena è stata comunque magica: autore del gol del momentaneo vantaggio partenopeo, "Lorenzo il Magnifico" è diventato il sesto calciatore italiano ad andare a bersaglio in UEFA Champions League nella fortezza del Real Madrid.

E il suo non è stato solo un gol, ma un grande gol: tocco morbido di prima intenzione da 35 metri e pallone che rotola in rete beffardo alle spalle di Keylor Navas, colpevolmente fuori posizione. Una marcatura che proietta Insigne nell'Olimpo del calcio italiano.

Real Madrid - Napoli 3-1: la perla di Insigne e quella di Casemiro

Prima del folletto partenopeo, solo altri cinque calciatori italiani erano andati a segno nella tana delle Merengues nella massima competizione continentale per club*: scoprite chi sono insieme a noi.

*dalla stagione 1992/93, turni preliminari esclusi

CALCIATORI ITALIANI IN GOL AL SANTIAGO BÉRNABEU

1) FRANCESCO TOTTI: 2 GOL

Real Madrid - Roma 1-1, prima fase a gironi UEFA Champions League 2001/02, quinta giornata, 24 ottobre 2001

E' Francesco Totti il primo italiano a lasciare il segno al Bérnabeu: gol del momentano vantaggio giallorosso su assist di Vincent Candela, prima del pareggio di Luís Figo su rigore. La Roma verrà poi eliminata dal torneo al termine della seconda fase a gironi, mentre il Real Madrid conquisterà per la nona volta la Coppa dei Campioni.

Real Madrid - Roma 0-1, prima fase a gironi UEFA Champions League 2002/03, quinta giornata, 30 ottobre 2002

Esattamente un anno dopo, Totti concede il bis e questa volta la Roma esce vittoriosa dal fortino dei Blancos. Il siluro del numero 10 giallorosso si insacca quasi all'incrocio dei pali, senza lasciare scampo a Iker Casillas. La corsa della Roma nel torneo si arresterà nuovamente al termine della seconda fase a gironi, mentre il Real Madrid verrà eliminato in semifinale dalla Juventus.

Cinque grandi gol di Francesco Totti in UEFA Champions League

2) DANIELE DE ROSSI: 1 GOL

Real - Madrid Roma 4-2, fase a gironi UEFA Champions League 2004/05, seconda giornata, 28 settembre 2004

Daniele De Rossi firma il vantaggio della Roma, che poi si porterà sul 2-0 prima di venire rimontata fino al 4-2 finale. Inserimento perfetto e tocco morbido a scavalcare Iker Casillas: una delle rare gioie europee per DDR nella stagione 2004/05, con la Roma che chiuderà il girone all'ultimo posto con un solo punto conquistato. Il Real Madrid si inchinerà invece alla Juventus agli ottavi di finale.

Daniele De Rossi: tutto per la Roma

3) ANTONIO CASSANO: 1 GOL

Real - Madrid Roma 4-2, fase a gironi UEFA Champions League 2004/05, seconda giornata, 28 settembre 2004

Dopo il gol di De Rossi, Antonio Cassano firma il 2-0 con un sinistro beffardo da appena dentro l'area. La partita finirà male per la Roma, ma il legame tra il Bérnabeu e Cassano non terminerà qui...

Real Madrid - Atlético Madrid 2-1, Liga spagnola, 4 marzo 2007

All'esordio da titolare nella Liga con la Camiseta Blanca, Fantantonio parte col botto: gran cross dalla sinistra di Ronaldo e perfetto colpo di testa di Cassano, che sblocca il risultato. Un gol storico per lui: è l'unico italiano ad aver segnato al Bérnabeu sia da avversario che da giocatore del Real Madrid. Christian Panucci, invece, è l'unico italiano a bersaglio per le Merengues in UEFA Champions League in casa (Real Madrid - Rosenborg 4-1, 1997/98, fase a gironi, prima giornata, 17 settembre 1997)

Antonio Cassano è l'unico giocatore italiano ad essere andato a segno al Bérnabeu sia da avversario che da giocatore del Real Madrid ©Getty Images

4) ALESSANDRO DEL PIERO: 2 GOL

Real Madrid - Juventus 0-2, fase a gironi UEFA Champions League 2008/09, quarta giornata, 5 novembre 2008

La notte magica di Alessandro Del Piero, che segna una doppietta strepitosa sul campo del Real Madrid e al momento della sostituzione riceve "l'inchino" del Bérnabeu, l'applauso tributato dai tifosi blancos a Pinturicchio per la sua prova memorabile. Juventus e Real Madrid supereranno entrambi la fase a gironi, per poi venire eliminate agli ottavi per mano di due squadre inglesi: Chelsea e Liverpool rispettivamente.

Quel gran gol di Alessandro Del Piero...

5) ANDREA PIRLO: 1 GOL

Real Madrid - Milan 2-3, fase a gironi UEFA Champions League 2009/10, terza giornata, 21 ottobre 2009

Una conclusione incredibile da distanza siderale per il "Maestro", che consente al Milan di portarsi sull'1-1. Ci penserà poi Pato con una doppietta a fare il resto, regalando il successo al Diavolo. Rossoneri e Merengues approderanno entrambi agli ottavi, ma verranno eliminati rispettivamente da Lione e Manchester United. A fare festa al Bérnabeu, qualche mese più tardi, sarà l'altra metà di Milano...