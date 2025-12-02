Tutte le Player of the Match delle semifinali e finali di UEFA Women's Nations League

La UEFA assegna il premio ufficiale di Player of the Match dopo ogni incontro delle due semifinali e delle finali di UEFA Women’s Nations League.

A scegliere la vincitrice è stato il Gruppo di Osservatori Tecnici della UEFA, presente in ogni partita, che ha valutato a chi assegnare il riconoscimento.

Finale primo posto, ritorno, 2 dicembre

"In una partita molto combattuta e tirata, Pina è stata determinante con i suoi dribbling, passaggi e cross precisi. Ha lavorato sodo per la squadra e ha avuto un'intesa perfetta con Mariona Caldentey nel gol del vantaggio, prima di chiudere la gara col gol del 3-0".

Osservatori Tecnici UEFA

La cronaca di Spagna - Germania 3-0

Finale terzo posto, ritorno, 2 dicembre

"Per 96 minuti Mateo ha giocato con grande impegno e concentrazione. Ha giocato molto per la sua squadra e ha contribuito a diverse azioni offensive, anche con alcuni buoni passaggi finali. Ha coronato la sua prestazione con un gol e ha gettato le basi per il terzo posto della Francia".

Osservatori Tecnici UEFA

Finale, andata - 28 novembre

"Una prestazione davvero convincente. Ha creato occasioni da gol grazie alla sua straordinaria capacità di portare palla ad alta velocità e puntare le avversarie. Un piacere da vedere".

Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA

Finale terzo posto, andata - 28 novembre

"Ha lasciato il segno sulla partita, incidendo sia in fase offensiva che difensiva. Ha corso tantissimo, ha portato equilibrio e stabilità alla squadra, ha segnato il gol del vantaggio su rigore e ha fornito l'assist che ha deciso la sfida. Una vera leader che ha preso il comando e la responsabilità nel centrocampo".

Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA

Semifinali di ritorno, 28 ottobre

"Ha sfruttato al meglio il magnifico assist di Clàudia Pina, insaccando con un tiro imparabile sotto la traversa e regalando la vittoria per 1-0 alla Spagna. Con un totale di tre gol nelle due sfide contro la Svezia, Alexia Putellas ha ancora una volta confermato il suo straordinario istinto nel trovarsi al posto giusto al momento giusto, oltre alla sua tecnica e alla sua presenza costante in area di rigore".

Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA

Il cammino trionfale della Spagna

"È stata estremamente influente nell’attacco della Francia, distinguendosi per intelligenza, tecnica e creatività".

Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA

Semifinali di andata, 24 ottobre

È stata costantemente coinvolta nella manovra, lavorando con determinazione per entrare nel vivo del gioco. Non si arrende mai e cerca continuamente di creare occasioni da gol per sé e per le compagne. Il suo gol è stato una perla: su un lungo lancio di Sjoeke Nüsken, ha superato la difesa francese al limite dell’area e ha firmato una splendida conclusione che ha portato la Germania in vantaggio.

Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA

Nel complesso, la Spagna ha offerto una prova di squadra solida e concentrata, ma a brillare è stata soprattutto Pina, autrice di due gol straordinari. Entrata in campo, ha trovato subito il ritmo e ha inciso in modo decisivo sul gioco offensivo grazie ai suoi inserimenti e alla freddezza sotto porta. Ha inoltre mostrato di saper essere pericolosa da ogni posizione d’attacco.

Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA