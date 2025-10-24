Tutte le Player of the Match delle semifinali di UEFA Women's Nations League
venerdì 24 ottobre 2025
Intro articolo
Scopri chi si è aggiudicata il premio Player of the Match, offerto da Vodafone, dopo ogni gara delle semifinali di UEFA Women's Nations League.
Contenuti top media
Corpo articolo
La UEFA assegnerà un premio ufficiale alla Giocatrice della Partita dopo ogni incontro delle due semifinali della UEFA Women’s Nations League.
A scegliere la vincitrice sarà il Gruppo di Osservatori Tecnici della UEFA, presente in ogni partita, che valuterà chi merita il riconoscimento.
Germania - Francia 1-0 – Klara Bühl
È stata costantemente coinvolta nella manovra, lavorando con determinazione per entrare nel vivo del gioco. Non si arrende mai e cerca continuamente di creare occasioni da gol per sé e per le compagne. Il suo gol è stato una perla: su un lungo lancio di Sjoeke Nüsken, ha superato la difesa francese al limite dell’area e ha firmato una splendida conclusione che ha portato la Germania in vantaggio.
Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA
Spagna - Svezia 4-0 – Clàudia Pina
Nel complesso, la Spagna ha offerto una prova di squadra solida e concentrata, ma a brillare è stata soprattutto Pina, autrice di due gol straordinari. Entrata in campo, ha trovato subito il ritmo e ha inciso in modo decisivo sul gioco offensivo grazie ai suoi inserimenti e alla freddezza sotto porta. Ha inoltre mostrato di saper essere pericolosa da ogni posizione d’attacco.
Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA
Semifinali di ritorno, 28 ottobre
Svezia - Spagna – 19:00 CET, Gothenburg
Francia - Germania – 21:10 CET, Caen
Calendario Women's Nations League
Semifinali di ritorno (28 October)
Finale e spareggio per il terzo posto (28 novembre & 2 dicembre)