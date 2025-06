Fase a gironi UEFA Women's Nations League, Giornata 6: Spagna e Svezia completano il quadro delle finals

Le campionesse in carica della Spagna della UEFA Women's Nations League e la Svezia si uniscono a Francia e Spagna alle finals dopo la conclusione della fase a gironi martedì.

L'Inghilterra avrebbe potuto superare la Spagna e conquistare le finals se avesse vinto a Barcellona, ma le campionesse del mondo hanno rimontato e vinto 2-1. Alla Svezia bastava invece un pareggio con la Danimarca per qualificarsi, ma grazie anche alla tripletta della match-winner della finale di UEFA Women's Champions League Stina Blackstenius la squadra svedese è andata ben oltre il pari vincedo 6-1 a Solna.

La Francia ha chiuso la fase a gironi a punteggio pieno vincendo 2-0 in Islanda, mentre la Germania, che si era qualificata venerdì battendo i Paesi Bassi, ha sconfitto 6-0 l'Austria. Nella Lega A sono anche arrivati i verdetti riguardo alle retrocessioni, con Portogallo e Svizzera che giocheranno in Lega B dopo le loro sconfitte, mentre Scozia e Galles si sono confermate quarte nei rispettivi gironi.

Slovenia e Serbia, invece, hanno ottenuto i risultati necessari per essere promosse in Lega A per la prima volta insieme a Polonia e Ucraina, che hanno vinto i loro gironi venerdì. Hanno festeggiato anche la Lettonia, il Lussemburgo e Malta, che hanno vinto i loro gironi nella Lega C e sono state promosse.

Nel frattempo, altre squadre sono state confermate nelle partite di promozione e retrocessione per stabilire la propria lega di partenza nelle Qualificazioni Europee femminili per la Coppa del Mondo Femminile 2027, che si giocheranno nel 2026. I sorteggi per le finals e gli spareggi promozione-retrocessione si terranno venerdì.

Finals, promozione, retrocessione Qualificate per le finals: Francia, Germania, Spagna, Svezia Confermate agli spareggi della Lega A/B: Austria*, Belgio*, Repubblica Ceca**, Danimarca*, Finlandia**, Islanda*, Irlanda del Nord**, Repubblica d'Irlanda**. *Terzo posto nella Lega A, **Secondo posto nella Lega B Retrocesse dalla Lega A: Portogallo, Scozia, Svizzera, Galles Promosse dalla Lega B: Polonia, Serbia, Slovenia, Ucraina Confermate agli spareggi della Lega B/C: Albania*, Cipro**, Kosovo**, Turchia* *Le due migliori terze classificate della Lega B, **Le due migliori seconde classificate della Lega C (senza contare i risultati contro le squadre quarte classificate) Retrocesse dalla Lega B: Bielorussia, Bosnia-Erzegovina*, Croazia, Grecia, Ungheria*, Romania *Le due peggiori terze classificate della Lega B Promosse dalla Lega C: Israele, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Slovacchia

Classifiche finali

Lega A

Gruppo A1

Austria - Germania 0-6

Paesi Bassi - Scozia 1-1

Gruppo A2

Islanda - Francia 0-2



Svizzera - Norvegia 0-1



Gruppo A3

Spagna - Inghilterra 2-1



Portogallo - Belgio 0-3

Gruppo A4

Svezia - Danimarca 6-1



Galles - Italia 1-4



Lega B

Gruppo B1

Risultati di martedì

Bosnia - Erzegovina - Irlanda del Nord 1-1

Polonia - Romania 3-0



Gruppo B2

Risultati di martedì

Grecia - Turchia 0-1

Repubblica d'Irlanda - Slovenia 1-0

Gruppo B3

Risultati di martedì

Finlandia - Serbia 1-1

Ungheria - Bielorussia 0-0



Gruppo B4

Risultati di martedì

Albania - Cechia 1-2

Croazia - Ucraina 2-0



Lega C

Gruppo C1

Risultati di martedì

Isole Faroe - Slovacchia 1-2

Gibilterra - Moldavia 0-4



Gruppo C2

Risultati di martedì

Andorra - Malta 0-0

Georgia - Cipro 1-2



Gruppo C3

Risultati di martedì

Kazakistan - Lussemburgo 1-3

Liechtenstein - Armenia 2-2

Gruppo C4

Risultati di martedì

Lituania - Montenegro 0-1



Gruppo C5

Risultati di martedì

Bulgaria - Estonia 0-1



Gruppo C6

Risultati di martedì

Lettonia - Kosovo 2-2

Calendario UEFA Women's Nations League 2025 Finals

Sorteggio: 6 giugno 2025, Nyon (13:00 CET)

Semifinali (andata/ritorno): dal 22 al 28 ottobre 2025

Finale primo/terzo posto (andata/ritorno): dal 26 novembre al 2 dicembre 2025 Spareggi promozione/retrocessione

Sorteggio: 6 giugno 2025, Nyon (13:00 CET)

Partite (andata/ritorno): dal 22 al 28 ottobre 2025

Chi gioca le finals di UEFA Women's Nations League?

Le vincitrici dei quattro gironi della Lega A si qualificano per le finals a eliminazione diretta.

Come funzionano le finals di UEFA Women's Nations League?

Diversamente dalla prima edizione, tutte le sfide prevedono partite di andata e ritorno. Come in precedenza ci saranno due semifinali, una finale per il terzo posto e una finale. Un sorteggio determina le sfide e le squadre in casa all'andata.

La vincitrice della finale viene dichiarata vincitrice della UEFA Nations League.

Chi è promosso, retrocesso o va agli spareggi?

Lega A

Le prime due classificate di ogni girone rimangono in Lega A per le qualificazioni europee alla Coppa del Mondo FIFA 2027.

Le quattro terze classificate affrontano in due gare le seconde classificate dei gironi della Lega B. Le vincitrici degli spareggi giocheranno in Lega A nelle qualificazioni europee; le squadre sconfitte giocheranno in Lega B.

Le quarte classificate retrocedono in Lega B.

Lega B

Le vincitrici dei quattro gironi sono promosse in Lega A.

Le quattro seconde classificate affrontano in due gare le terze classificate della Lega A. Le vincitrici giocheranno in Lega A, le squadre sconfitte in Lega B.

Le due migliori terze affrontano in due gare le due migliori seconde della Lega C. Le vincitrici giocheranno in Lega B nelle qualificazioni europee, le squadre sconfitte in Lega C.

Le due peggiori terze e le quattro quarte classificate retrocedono in Lega C.

Lega C

Le sei vincitrici dei gironi sono promosse in Lega B.

Le due migliori seconde affrontano in due gare le due migliori terze della Lega B. Le vincitrici giocheranno in Lega B nelle qualificazioni europee; le squadre sconfitte giocheranno in Lega C.

Le altre squadre restano in Lega C.