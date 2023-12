Sorteggi partite promozione/retrocessione Women's Nations League

Il sorteggio degli spareggi delle partite di promozione/retrocessione della UEFA Women's Nations League ha definito sette partite (con andata e ritorno) che si giocheranno tra il 21 e il 28 febbraio. L'esito delle partite completerà anche le leghe delle qualificazioni europee femminili.

Partite Lega A/B Serbia - Islanda

Ungheria - Belgio

Bosnia-Erzegovina - Svezia

Croazia - Norvegia

Partite Lega B/C Lettonia - Slovacchia

Montenegro - Irlanda del Nord

Bulgaria - Ucraina Date delle partite da concordare. Le vincitrici di ogni spareggio (andata/ritorno) parteciperanno alla Lega B per le qualificazioni europee femminili; le perdenti alla Lega C.

Qualificazioni europee femminili: situazione leghe

Al termine della fase a gironi, quattro squadre sono state automaticamente retrocesse dalla Lega A, quattro squadre sono state automaticamente promosse dalla Lega B, cinque squadre sono state automaticamente retrocesse dalla Lega B e cinque squadre sono state automaticamente promosse dalla Lega C.

Nelle partite di febbraio, le quattro squadre classificate al terzo posto nei gironi di Lega A si scontreranno con le quattro seconde classificate dei gironi di Lega B con gare d'andata e ritorno. Le vincenti giocheranno in Lega A nelle qualificazioni europee; le perdenti giocheranno in Lega B.

Allo stesso modo, le tre migliori terze classificate dei gironi di Lega B si scontreranno con le tre migliori seconde classificate dei gironi di Lega C con gare d'andata e ritorno. Le vincenti giocheranno in Lega B per la fase di qualificazione europea; le perdenti giocheranno in Lega C.

Le qualificazioni europee femminili si giocheranno da aprile a dicembre 2024 con 15 squadre che si uniranno alla Svizzera, padrona di casa, a UEFA Women's EURO 2025 nel luglio successivo. Ci saranno anche promozioni e retrocessioni tra i campionati in vista della UEFA Women's Nations League 2025/26.