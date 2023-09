Giornata 1 di Women's Nations League: vincono Italia, Spagna, Inghilterra e Belgio

La nuova UEFA Women's Nations League ha preso il via venerdì 22 settembre, con le campionesse del Mondo della Spagna tra le vincitrici della prima giornata.

Esordio vincente anche per l'Italia del nuovo Ct Andrea Soncin, che nel Gruppo A3 ha battuto la Svizzera per 1-0 grazie alla rete nella ripresa di Arianna Caruso. Nello stesso girone delle Azzurre, la nazionale spagnola ha superato 3-2 la Svezia con il gol all'ultimo respiro di Caldentey. Successi nella Lega A anche per Belgio, Inghilterra, Danimarca, Francia e Islanda.

Le squadre della Lega A si sfidano per vincere il loro girone e qualificarsi alle finals di febbraio, che fungeranno anche da qualificazioni UEFA per il torneo olimpico di calcio femminile 2024, mentre nelle altre leghe ci sono in palio promozioni e retrocessioni. Le leghe che si verranno a formare alla fine della prima edizione saranno usate per le Qualificazioni Europee a UEFA Women's EURO 2025 in Svizzera.

Tutte le partite

Lega A

Gruppo A1

Lauren Hemp dell'Inghilterra esulta con le compagne di squadra Getty Images

I risultati di venerdì

Belgio - Paesi Bassi 2-1

Inghilterra - Scozia 2-1

Le partite di martedì

Paesi Bassi - Inghilterra (20:00)

Scozia - Belgio (20:45)

Gruppo A2

Grace Geyoro esulta dopo il primo gol della Francia contro il Portogallo AFP via Getty Images

I risultati di venerdì

Norvegia - Austria 1-1

Francia - Portogallo 2-0

Le partite di martedì

Austria - Francia (18:30)

Portogallo - Norvegia (19:15)

Gruppo A3

La Danimarca festeggia un gol contro la Germania Getty Images

I risultati di venerdì

Danimarca - Germania 2-0

Islanda - Galles 1-0

Le partite di martedì

Germania - Islanda (18:15)

Galles - Danimarca (20:15)

Gruppo A4

I risultati di venerdì

Svezia- Spagna 2-3

Svizzera - Italia 0-1

Le partite di martedì

Italia - Svezia (17:45)

Spagna - Svizzera (21:00)

Lega B

Gruppo B1

Il risultato di venerdì

Albania - Ungheria 1-1

La partita di sabato

Repubblica d'Irlanda - Irlanda del Nord (14:00)

Le partite di martedì

Ungheria - Repubblica d'Irlanda (19:30)

Irlanda del Nord - Albania (20:00)

Gruppo B2

I risultati di venerdì

Finlandia - Slovacchia 4-0

Croazia - Romania 2-1

Le partite di martedì

Romania - Finlandia (18:00)

Slovacchia - Croazia (18:00)

Gruppo B3

I risultati di venerdì

Ucraina - Serbia 0-1

Grecia - Polonia 1-3

Le partite di martedì

Polonia - Ucraina (18:00)

Serbia - Grecia (19:00)

L'esultanza delle giocatrici della Serbia dopo un gol all'Ucraina Nebojsa Parausic / MN Press via FSS

Gruppo B4

I risultati di venerdì

Slovenia - Cechia 0-2

Bielorussia - Bosnia ed Erzegovina 1-2

Le partite di martedì

Bosnia ed Erzegovina - Slovenia (16:00)

Cechia - Bielorussia (17:00)

Lega C

Gruppo C1

I risultati di venerdì

Moldova - Andorra 1-2

Lettonia - Malta 0-1

Le partite di martedì

Andorra - Lettonia (19:00)

Malta - Moldova (20:00)

Gruppo C2

I risultati di venerdì

Lituania - Lussemburgo 0-2

Georgia - Turchia 0-3

Le partite di martedì

Turchia - Lituania (18:00)

Lussemburgo - Georgia (19:30)

Gruppo C3

I risultati di venerdì

Azerbaigian - Cipro 1-1

Isole Faroe - Montenegro 0-1

Le partite di martedì

Montenegro - Azerbaigian (18:00)

Cipro - Isole Faroe (18:00)

Gruppo C4

Il risultato di venerdì

Estonia - Kazakistan 0-0

Rinviata al 2 dicembre

Israele - Armenia

Le partite di martedì

Armenia - Kazakistan (14:00)

Estonia - Israele (17:00)

La Bulgaria festeggia il primo gol assoluto della Women's Nations League Federcalcio Bulgara

Gruppo C5

Il risultato di venerdì

Macedonia del Nord - Bulgaria 0-1

La partita di martedì

Bulgaria - Kosovo (17:00)

Tutti orari CET

