Qualificazioni del turno elite della Coppa del Mondo femminile di Futsal: Italia, Portogallo, Polonia e Spagna qualificate

Italia, Polonia, Portogallo e Spagna hanno conquistato un posto per l'edizione inaugurale della Coppa del Mondo femminile di Futsal FIFA, dopo aver superato il turno elite.

Portogallo e Italia si sono entrambe qualificate dal Gruppo A dopo aver vinto entrambe le prime due partite. Nel Gruppo B, le campionesse europee della Spagna si sono qualificate dopo aver battuto Finlandia e Polonia, che sabato si sono sfidate per l'ultimo posto valido per le fasi finali.

La Finlandia era in vantaggio per 2-1 ma, a 17 secondi dalla fine, Agata Bała ha segnato il suo secondo gol della partita, regalando il pareggio alla Polonia e permettendo alla sua squadra di superare le avversarie per la differenza reti. Sia la Polonia che l'Italia hanno ottenuto la loro prima qualificazione per la fase finale di un torneo di futsal femminile.

In quanto teste di serie, Spagna e Portogallo hanno iniziato direttamente dal turno elite, mentre sei squadre le hanno raggiunte passando dal turno principale.

Coppa del Mondo femminile di futsal 2025: posti per Confederazione Nazione ospitante: 1 (Filippine)

AFC: 3 (confermate entro il 17 maggio)

CAF: 2 (confermate entro il 20 aprile)

CONCACAF: 2 (confermate entro il 4 maggio)

CONMEBOL: 3 (confermate entro il 30 marzo)

OFC: 1 (Nuova Zelanda)

UEFA: (Italia, Polonia, Portogallo e Spagna)

Risultati turno elite

Gruppo A:

Qualificate: Portogallo, Italia (squadra ospitante)

Altre squadre nel girone: Svezia, Ungheria

Gruppo B:

Qualificate: Spagna, Polonia

Altre squadre nel girone: Finlandia, Francia (squadra ospitante)

Guida alle squadre