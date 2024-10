Qualificazioni Coppa del Mondo femminile di futsal: guida completa

La prima Coppa del Mondo femminile FIFA di futsal riserva quattro posti alle squadre europee tra le 16 qualificate alla fase finale del torneo, in programma nelle Filippine dal 21 novembre al 7 dicembre 2025.

Le qualificazioni europee si svolgono tra ottobre 2024 e marzo 2025 in due fasi: il turno principale e il turno elite, disputati come minitornei in sede unica.

Coppa del Mondo femminile di futsal 2025: posti per Confederazione Nazione ospitante: 1 (Filippine)

AFC: 3

CAF: 2

CONCACAF: 2

CONMEBOL: 3

OFC: 1 (Nuova Zelanda)

UEFA: 4

Format qualificazioni

Le 23 squadre (tutte le partecipanti tranne le teste di serie Portogallo e Spagna) iniziano dal turno principale.

Portogallo e Spagna iniziano dal turno elite e vengono raggiunte dalle sei squadre che superano il turno principale.

Turno principale (sorteggio 30 maggio, partite dal 15 al 19 ottobre)



Le 23 squadre sono state sorteggiate in cinque gironi da quattro e un girone da tre.

Le vincitrici dei gironi si qualificano al turno elite.

Gruppo 1 (15–18 ottobre): Italia, Croazia, Serbia (nazione ospitante), Lituania

Gruppo 2 (16–19 ottobre): Ungheria, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina (nazione ospitante), Norvegia

Gruppo 3 (16–19 ottobre): Ucraina, Cechia (nazione ospitante), Irlanda del Nord, Francia

Gruppo 4 (16–19 ottobre): Finlandia, Slovenia, Moldavia (nazione ospitante), Inghilterra

Gruppo 5 (16–19 ottobre): Svezia (nazione ospitante), Belgio, Slovacchia, Lettonia

Gruppo 6 (16–19 ottobre): Polonia, Paesi Bassi, Kazakistan (nazione ospitante)

Turno elite (sorteggio 31 ottobre, partite dal 18 al 23 marzo)