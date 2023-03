Semifinali UEFA Women's Futsal EURO 2023: Spagna e Ucraina in finale

La finale di UEFA Women's Futsal EURO 2023 alla Főnix Aréna sarà tra Spagna e Ucraina. La Spagna ha battuto il Portogallo 3-2, mentre l'Ucraina ha sconfitto l'Ungheria 2-1. La finale per primo e terzo posto si terrà domenica.

Fase finale (Debrecen) Venerdì 17 marzo Semifinali:

Spagna - Portogallo 3-2

Ucraina - Ungheria 2-1 Domenica 19 marzo Finale terzo posto:

Ungheria - Portogallo (17:00)

Finale:

Ucraina - Spagna (20:00) Orari in CET.

Il numeroso pubblico portoghese esulta dopo soli 21 secondi, il gol più veloce in una fase finale di Women's Futsal EURO, quando la miglior marcatrice delle qualificazioni, Carla Vanessa, segna su assist di Cátia Morgado. La Spagna torna in partita al 13', quando Luci va in gol con una conclusione mancina dopo una palla rubata da Laura Córdoba nella metà campo portoghese. Poco dopo Noelia porta in vantaggio la squadra di casa dopo una punizione di Marìa Sanz.

Janice Silva, sempre pericolosa, sfiora il pareggio all'inizio del secondo tempo con un tiro deviato sul palo. Il buon lavoro del Portogallo dà i suoi frutti quando Carla Vanessa finalizza una bella azione, diventando la prima giocatrice a raggiungere i 20 gol in carriera in questa competizione, qualificazioni comprese. Ma nel giro di 24 secondi, Irene Córdoba, autrice del rigore vincente nella finale del 2022, recupera il pallone e ripristina il vantaggio della Spagna.

Una doppietta della straordinaria Anna Shuhla ha portato l'Ucraina alla sua prima finale con una vittoria in rimonta contro i padroni di casa. I padroni di casa sono passati in vantaggio quando Viktória Horváth ha segnato girandosi nella propria metà campo, poi break e gol. L'Ucraina ha risposto rapidamente, l'eccezionale Shulha ha calciato un rapido calcio d'angolo per trovare finalmente un modo per superare Torma.

Shulha, che ha saltato la fase finale del 2022 per infortunio, ha colpito un legno verso la fine del primo tempo quando l'Ucraina ha ripreso a dominare, e lo ha fatto di nuovo poco dopo l'intervallo, oltre a tirare a lato da buona posizione. Ma Shulha ha trovato il suo secondo gol a poco meno di nove minuti dalla fine, avventandosi dopo un tiro bloccato. La squadra di Oleg Shaytanov ha chiuso la partita e, essendo arrivata quarta nel 2019 e terza nel 2022, sarà prima o seconda nel 2023.