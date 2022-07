La portoghese Ana Azevedo nominata Giocatrice del Torneo di Women's Futsal EURO

Il capitano del Portogallo Ana Azevedo è stata nominata Giocatrice del Torneo di UEFA Women's Futsal EURO 2022.

Il difensore 35enne, che ha raggiunto le 100 presenze alla vigilia di queste finals, ha aperto le marcature in finale contro la Spagna, ma la sua squadra è stata sconfitta ai rigori nonostante la sua prestazione individuale.

L'osservatore tecnico UEFA Pierre Jacky ha spiegato: "E' stata protagonista in Portogallo, può giocare in diversi ruoli, è abile nel gioco fisico ed è il simbolo di una squadra. Una combattente, sa far uscire la squadra da situazioni difficili in cui è sotto pressione con passaggi intelligenti. E ha segnato un gran gol in finale!"

Statistiche di Ana Azevedo a Women's Futsal EURO 2022 Giornate: 2

Gol: 1

Assist: 1

Vincitrici ufficiali Giocatrice del Torneo

2022: Ana Azevedo (Portogallo)

2019: Vanessa Sotelo (Spagna)