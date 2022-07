Report finale Women's Futsal EURO: la Spagna vince ai rigori

La Spagna ha rimontato due gol contro il Portogallo per poi vincere ai rigori e trionfare a UEFA Women's Futsal EURO per la seconda edizione consecutiva.

Il Portogallo è andato avanti 2-0, prima di subire la rimonta della Spagna. Ai supplementari la Spagna è andata avanti, ma il Portogallo ha pareggiato e portato la sfida ai rigori, dove hanno trionfato le spagnole.

La partita in breve: la Spagna rimonta

La Spagna era avanti 3-0 dopo solo dieci minuti dall'inizio della finale del 2019, ma la gara di oggi è stata molto più equilibrata. Le due squadre si erano incontrate 11 volte dalla precedente finale e il Portogallo ha ottenuto cinque vittorie contro le tre della Spagna.

Il Portogallo è passato in vantaggio, con Ana Azevedo che ha sbloccato la situazione. Pisko ha colpito per il 2-0, a poco prima dell'intervallo Ale de Paz ha dimezzato lo svantaggio della Spagna.

Sia Azevedo che Inês Fernandes hanno colpito un legno, così come Mayte dall'altra parte. Il portiere del Portogallo è stato poi battuto a sei minuti dalla fine quando Ale de Paz ha siglato la sua doppietta. Il Portogallo ha avuto le chance migliori ai supplementari: Azevedo ha colpito la traversa e Silvia ha parato un rigore di Pisko. Nonostante le occasioni, la Spagna è andata in vantaggio per 3-2, grazie a Sanz.

Pisko ha trovato il pari e portat la sfida ai rigori, dove due parate di Silvia hanno regalato il trofeo alla Spagna.

La finale minuto per minuto

Statistiche chiave

Ale de Paz è la prima giocatrice a segnare due gol in finale di EURO Women's Futsal.

Pisko ha eguagliato il totale di gol di Sara Ferreira e Nikola Rybanská, con sette reti incluse le qualificazioni.

Silvia Aguete, Marta Balvuena, Peque, Noelia, Luci, Mayte, Amelia Romeo, Irene Samper e Ana Lujan hanno vinto il titolo anche nel 2019.

Oltre alle due squadre, che già avevano disputato la finale del 2019, anche l'arbitro Chiara Perona ha diretto l'ultima finale. Ha anche arbitrato la finale maschile di Futsal EURO 2022, ed è stata il terzo arbitro nella finale vinta dal Portogallo.

Finale terzo posto

Precedentemente al Multiusos de Gondomar, l'Ucraina ha battuto l'Ungheria esordiente nelle fasi finali 2-1 aggiudicandosi il bronzo, un miglioramento di un posto rispetto al 2019. Proprio come nello spareggio per il terzo posto tre anni fa, Yuliya Tytova e Srezhana Volovenko hanno segnato per l'Ucraina.