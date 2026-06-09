Sesta giornata qualificazioni europee per la Coppa del Mondo femminile 2027: Danimarca, Francia e Spagna qualificate

Danimarca, Francia e Spagna, insieme alla Germania, si sono assicurate la qualificazione diretta alla Coppa del Mondo FIFA Femminile 2027 nell'ultima giornata delle Qualificazioni Europee.

Le restanti squadre della Lega A accedono agli spareggi di questo autunno, mentre promozioni e retrocessioni sono state decise anche nelle Leghe B e C in vista della prossima UEFA Women's Nations League.

UEFA.com riepiloga le partite della quinta giornata.

Classifiche finali dei gironi

Lega A

Gruppo A1

L'esultanza dell'Italia dopo il gol contro la Svezia FIGC via Getty Images

Serbia - Danimarca 1-4

La Danimarca si qualifica alla Coppa del Mondo Femminile grazie alla vittoria contro la Serbia, già retrocessa. Cecilie Fløe, a segno anche contro la Svezia venerdì scorso, realizza il suo secondo gol con la nazionale maggiore dopo appena otto minuti, sfruttando un cross di Sofie Bredgaard. Sei minuti più tardi, Amalie Vangsgaard firma il 2-0, ma la Serbia reagisce con una conclusione dalla distanza di Allegra Poljak. A cinque minuti dall’intervallo, Pernille Harder trasforma un calcio di rigore e porta il risultato sul 3-1. Due minuti dopo, Vangsgaard trova la doppietta personale e cala il poker danese con uno splendido tiro che si insacca sotto l’incrocio dei pali.

Svezia - Italia 2-2

La Svezia rimonta due gol di svantaggio e pareggia contro l’Italia, anche se la vittoria della Danimarca rende il risultato ininfluente per la classifica finale del Gruppo A1. Le azzurre creano le occasioni migliori nel primo tempo e sbloccano la sfida al 36', quando Sofia Cantore serve Elisabetta Oliviero, che realizza il suo secondo gol nelle Qualificazioni. Nove minuti più tardi, Oliviero serve Martina Piemonte per il raddoppio dell’Italia. Nella ripresa, però, arriva la reazione della Svezia: Hanna Lundkvist accorcia le distanze e, appena tre minuti dopo, Fridolina Rolfö trova il gol del pareggio.

Gruppo A2

La Francia si assicura la qualificazione alla Coppa del Mondo UEFA via Getty Images

Francia - Repubblica d'Irlanda 1-0

Una spettacolare rovesciata di Melvine Malard regala alla Francia il primo posto nel girone e la qualificazione diretta. L’Irlanda arriva all’ultima sfida forte di una serie di tre vittorie consecutive, ma è la Francia a controllare gran parte del primo tempo. Il gol decisivo arriva al 40': sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Selma Bacha, il pallone raggiunge Malard, che segna con una splendida conclusione in acrobazia spalle alla porta. Nella ripresa l’Irlanda spinge alla ricerca del pareggio, ma le francesi resistono e portano a casa la vittoria nonostante l’espulsione di Thiniba Samoura al 72'.

Paesi Bassi - Polonia 2-0

La vittoria della Francia rende vano il successo dei Paesi Bassi contro la Polonia nella corsa alla qualificazione diretta: le Oranje chiudono infatti al secondo posto, a due punti dalla vetta. Le padrone di casa passano in vantaggio a metà del primo tempo grazie a Wieke Kaptein, che insacca di testa su cross di Esmee Brugts. Al 60' entra Kerstin Casparij e, appena un minuto più tardi, mette in mezzo un traversone perfetto per Romée Leuchter, che conclude al volo con grande precisione e firma il raddoppio dei Paesi Bassi.

Gruppo A3

L'esultanza di Georgia Stanway dell'Inghilterra Getty Images

Islanda - Spagna 1-6

La Spagna conquista la qualificazione diretta alla Coppa del Mondo. Le campionesse del mondo sbloccano il risultato già al 5' grazie a Vicky López. Poco dopo, Edna Imade realizza il suo quinto gol nella competizione al termine di uno scambio con Ona Batlle. È ancora Batlle a servire Salma Paralluelo per il 3-0 prima dell’intervallo. Nella ripresa, Vicky López firma la doppietta personale con una splendida conclusione dalla distanza. Linda Boana accorcia le distanze per l’Islanda trovando il suo primo gol in nazionale, ma la Spagna dilaga nuovamente: la subentrata Clàudia Pina sfrutta un pallone vagante per il 5-1 e, nel finale, Aitana Bonmatí sigla il sesto gol intercettando un rinvio del portiere islandese Cecilía Rúnarsdóttir e tornando a segnare in nazionale per la prima volta dalla semifinale di UEFA Women's EURO 2025.

Inghilterra - Ucraina 3-0

Dopo aver colpito un palo al 12', Lauren James contribuisce all’azione del vantaggio servendo un cross perfetto per Jess Carter, che insacca di testa. Poco prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio: Keira Walsh e Alessia Russo confezionano l’azione che permette a Georgia Stanway di firmare il 2-0. Al 67', la subentrata Beth Mead mette il sigillo sulla vittoria realizzando il suo 40° gol con la nazionale inglese grazie a una punizione dal traiettoria imprendibile.

Gruppo A4

La Germania chiude le qualificazioni da imbattuta: cinque vittorie e un pareggio Getty Images

Slovenia - Germania 0-2

Già certa della qualificazione diretta dopo la quinta giornata, la Germania rivoluziona la formazione con otto cambi rispetto alla partita precedente. La Slovenia disputa un ottimo primo tempo e tiene il controllo del gioco per lunghi tratti, ma sono le tedesche a passare in vantaggio al 40': Klara Bühl batte il corner, Sarai Linder prolunga di testa e Lara Prašnikar devia sfortunatamente il pallone nella propria porta. A cinque minuti dall’inizio della ripresa arriva il raddoppio della Germania. Shekiera Martinez trova il suo primo gol con la nazionale maggiore alla quinta presenza, approfittando della respinta di Zala Meršnik su una conclusione dalla distanza di Melissa Kossler.

Norvegia - Austria 2-1

La sconfitta della Slovenia consente all’Austria di evitare la retrocessione nonostante il ko contro la Norvegia. Le padrone di casa dominano la partita, ma la difesa austriaca resiste fino a poco dopo l’intervallo. Nei primi tre minuti della ripresa, la Norvegia colpisce due volte: Thea Bjelde sblocca il risultato di testa, poi un cross di Julie Blakstad permette a Caroline Graham Hansen di firmare il raddoppio. L’Austria reagisce immediatamente e accorcia le distanze con Barbara Dunst. Poco dopo, Mariella El Sherif mantiene vive le speranze della sua squadra neutralizzando un calcio di rigore battuto da Graham Hansen, tuttavia, la Norvegia gestisce il vantaggio fino al triplice fischio e conquista la sua terza vittoria nella competizione.

Sorteggio spareggi

Lega B

Albania e Slovacchia conquistano gli ultimi due posti disponibili per gli spareggi, mentre Galles, Portogallo e Scozia raggiungono la Svizzera tra le squadre promosse in Lega A. Nel Gruppo B1, il Galles batte per 3-1 la Cechia nello scontro diretto decisivo per il primo posto e per la promozione. Agli spareggi accede anche l’Albania, che travolge il Montenegro 5-2, condannandolo alla retrocessione.

Nel Gruppo B3, il Portogallo chiude al primo posto grazie alla migliore differenza reti complessiva, nonostante la sconfitta per 3-1 contro la Finlandia, che avrebbe avuto bisogno di vincere con tre gol di scarto per il sorpasso. La Slovacchia si qualifica agli spareggi grazie al successo per 2-1 in Lettonia, ma retrocede comunque come una delle due peggiori terze classificate, insieme alle padrone di casa.

Nel Gruppo B4, la Scozia conquista la promozione grazie al netto 5-1 su Israele, mantenendo il vantaggio nella differenza reti sul Belgio, vittorioso per 7-0 contro il Lussemburgo. Israele accede agli spareggi ma retrocede anch’essa come terza classificata. La Svizzera chiude con il miglior rendimento della Lega B vincendo 2-1 in Irlanda del Nord, mentre la Turchia supera 3-0 Malta, già retrocessa.

Gruppo B1

Galles - Cechia 3-1

Albania - Montenegro 5-2

Gruppo B2

Irlanda del Nord - Svizzera 1-2

Malta - Turchia 0-3

Gruppo B3

Finlandia - Portogallo 3-1

Lettonia - Slovacchia 1-2

Gruppo B4

Lussemburgo - Belgio 0-7

Israele - Scozia 1-5

Lega C

Bielorussia, Croazia, Kazakistan e Lituania raggiungono Grecia, Ungheria, Kosovo e Romania raggiungono gli spareggi. La Lituania conquista il primo posto nel Gruppo C1 e la storica promozione in Lega B grazie al 2-0 sul Liechtenstein, superando Bosnia ed Erzegovina ed Estonia.

Nel Gruppo C2, il Kosovo travolge Gibilterra 8-0 e ottiene la promozione, mentre la Croazia accede agli spareggi dopo il 4-0 contro la Bulgaria. Nel Gruppo C6, la Bielorussia batte 6-0 l’Armenia e sale in Lega B davanti al Kazakistan, che si qualifica agli spareggi. La Grecia chiude il Gruppo C4 a punteggio pieno grazie al 3-2 in Georgia, mentre l’Ungheria, già promossa, supera 6-1 l’Andorra. La Romania mantiene il primo posto nel Gruppo C5, davanti alla Moldavia, che resta fuori dagli spareggi insieme ad Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina e Isole Faroe.

Gruppo C1

Estonia - Bosnia ed Erzegovina 1-1

Lituania - Liechtenstein 2-0

Gruppo C2

Croazia - Bulgaria 4-0

Gibilterra - Kosovo 0-8

Gruppo C3

Ungheria - Andorra 6-1

Macedonia del Nord - Azerbaigian 1-3

Gruppo C4

Georgia - Grecia 2-3

Gruppo C5

Cipro - Moldavia 0-2

Gruppo C6

Bielorussia - Armenia 6-0