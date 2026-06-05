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Quinta giornata qualificazioni europee per la Coppa del Mondo femminile 2027: vittoria per l'Italia, Germania qualificata

venerdì 5 giugno 2026

L'Italia batte la Serbia nella penultima giornata delle qualificazioni europee per la Coppa del Mondo FIFA femminile 2027.

Quinta giornata qualificazioni europee per la Coppa del Mondo femminile 2027: vittoria per l'Italia, Germania qualificata

L'Italia batte la Serbia nella penultima giornata delle qualificazioni europee per la Coppa del Mondo FIFA femminile 2027. La prima squadra a qualificarsi è la Germania.

Ecco la situazione dopo le partite della quinta giornata.

Cosa è confermato?

QUALIFICAZIONI COPPA DEL MONDO

Qualificate

Germania

Confermate agli spareggi

Lega A: Austria, Islanda, Norvegia, Polonia, Serbia, Slovenia, Svezia, Ucraina

Lega B: Belgio, Cechia, Finlandia, Israele, Irlanda del Nord, Portogallo, Scozia, Svizzera, Türkiye, Galles

Lega C: Grecia, Ungheria, Kosovo, Romania

Non possono qualificarsi

Lega B: Lussemburgo, Malta

Lega C: Andorra, Armenia, Bulgaria, Cipro, Georgia, Gibilterra, Liechtenstein, Moldova, Macedonia del Nord

PROMOZIONE/RETROCESSIONE

﻿Retrocesse dalla Lega B

Lettonia, Lussemburgo, Malta

Promosse dalla Lega C

Grecia, Ungheria, Romania

Classifiche gironi

Lega A

Gruppo A1

Valentina Bergamaschi e Benedetta Glionna
Valentina Bergamaschi e Benedetta GlionnaGetty Images

Italia - Serbia 3-0

L'Italia ha segnato tre volte nell'ultima mezz'ora per ottenere la vittoria e rimanere in corsa per la qualificazione diretta, confermando la retrocessione della Serbia, al debutto in Lega A. Le ospiti, che avevano perso 6-0 in casa contro l'Italia ad aprile, hanno tenuto testa agli avversari prima dell'intervallo. Ma dopo che Cristiana Girelli si è vista negare il gol da due splendide parate di Milica Kostić, l'Italia è passata in vantaggio al sessantesimo minuto con un colpo di testa di Valentina Bergamaschi su cross di Giada Greggi. Poi un tiro di Manuela Giugliano è stato deviato sulla traversa, prima che la subentrata Barbara Bonansea servisse Arianna Caruso per il raddoppio, con un tiro al volo. Il tris lo ha calato la stessa Bonansea, con una conclusione che ha ingannato Kostić.

Danimarca - Svezia 2-1

Gruppo A2

La Francia vince in Polonia
La Francia vince in PoloniaGetty Images

Polonia - Francia 0-2

Repubblica d'Irlanda - Paesi Bassi 3-2

Gruppo A3

Alexia Putellas festeggia il suo gol
Alexia Putellas festeggia il suo golAFP via Getty Images

Ucraina - Islanda 0-1

Spagna - Inghilterra 4-0

Gruppo A4

Marie Mueller esulta dopo la sua rete
Marie Mueller esulta dopo la sua reteAFP via Getty Images

Austria - Slovenia 1-0

Germania - Norvegia 2-0

Lega B

Gruppo B1
Cechia - Albania 1-1 
Montenegro - Galles 1-1 

Gruppo B2
Turchia - Irlanda del Nord 2-1
Svizzera - Malta 6-1 

Gruppo B3
Slovacchia - Finlandia 0-4
Portogallo - Lettonia 

Gruppo B4
Scozia - Israele 6-0 
Belgio - Lussemburgo

Lega C

Gruppo C1
Bosnia ed Erzegovina - Lituania 0-0
Liechtenstein - Estonia 0-5 

Gruppo C2
Bulgaria - Gibilterra 3-1
Kosovo - Croazia 0-1 

Gruppo C3
Azerbaigian - Ungheria 1-2
Andorra - Macedonia del Nord 0-1

Gruppo C4
Georgia - Isole Faroe 2-3

Gruppo C5
Moldavia - Romania 0-0

Gruppo C6
Armenia - Kazakistan 1-1

Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A si qualificheranno automaticamente per la fase finale in Brasile, mentre altre 32 nazioni accederanno agli spareggi di fine anno (12 dalla Lega A, 12 dalla Lega B e 8 dalla Lega C). Le squadre qualificate agli spareggi si contenderanno altri sette posti in Brasile e un ulteriore posto agli spareggi interconfederali di febbraio 2027.

Sono in palo anche le promozioni e le retrocessioni in vista della prossima UEFA Women's Nations League. Le qualificazioni si concluderanno con le ultime due tornate di incontri a giugno.

Prossime partite: sesta giornata qualificazioni

Martedì 9 giugno 2026
Orari CET

Gruppo A1
Svezia - Italia (19:00)﻿
Serbia - Danimarca (19:00)

Gruppo A2
Francia - Repubblica d'Irlanda (21:00)
Paesi Bassi - Polonia (21:00)

Gruppo A3
Inghilterra - Ucraina (21:00)
Islanda - Spagna (21:00)

Gruppo A4
Norvegia - Austria (18:00)
Slovenia - Germania (18:00)

Gruppo B1
Galles - Cechia (19:00)
Albania - Montenegro (19:00)

Gruppo B2
Irlanda del Nord - Svizzera (19:00)
Malta - Turchia (19:00)

Gruppo B3
Finlandia - Portogallo (19:00)
Lettonia - Slovacchia (19:00)

Gruppo B4
Lussemburgo - Belgio (19:00)
Israele - Scozia (19:00)

Gruppo C1
Estonia - Bosnia ed Erzegovina (19:00)
Lituania - Liechtenstein (19:00)

Gruppo C2
Croazia - Bulgaria (19:00)
Gibilterra - Kosovo (19:00)

Gruppo C3
Ungheria - Andorra (19:00)
Macedonia del Nord - Azerbaigian (19:00)

Gruppo C4
Georgia - Grecia (19:00)

Gruppo C5
Cipro - Moldavia (19:00)

Gruppo C6
Bielorussia - Armenia (19:00)

Date degli spareggi
Primo turno spareggi (andata/ritorno): 7-13 ottobre 2026
Secondo turno spareggi (andata/ritorno): 25 novembre-5 dicembre 2026
Spareggi interconfederali: febbraio 2027

Date della fase finale
24 giugno - 25 luglio 2027 (Brasile)

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