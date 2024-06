Qualificazioni Europee Femminili, Giornata 4: si qualificano Germania e Spagna, vittoria Inghilterra

Germania e Spagna si qualificano automaticamente a UEFA Women's EURO 2025 in Svizzera con due giornate d'anticipo alla quarta giornata, ma la Francia non si unisce a loro dopo la sconfitta interna contro l'Inghilterra.

Calendario e risultati

Nella Lega B, il Portogallo, insieme a Scozia, Serbia, Croazia e Galles, si è assicurato il suo posto nei play-off. La squadra certa di un posto nelle finali, la Svizzera (ospitante), ha perso i suoi primi punti nel Gruppo B1 perdendo 1-0 in Ungheria, ma rimane con due punti di vantaggio, in zona promozione, dopo che la Turchia è stata battuta 1-0 in Azerbaigian.

Mentre le squadre della Lega A competono per finire tra le prime due del proprio girone e accedere direttamente a UEFA Women's EURO 2025 in Svizzera (per il quale le squadre ospitanti si qualificano automaticamente), gli spareggi, le promozioni e la retrocessioni in vista della prossima UEFA Women's Nations League, sono in gioco in tutti i campionati.

L'Albania è la prima squadra ad aggiudicarsi la promozione e un posto nei play-off dalla Lega C dopo aver battuto il Lussemburgo per 3-1.

Slovenia e Romania si sono unite alla Bielorussia conquistando tutti e 12 i punti nei loro gironi, mentre Montenegro e Grecia rimangono a pari punti nel Gruppo C3.

Come funzionano le qualificazioni

Lega A

Gruppo A1

Italia - Norvegia 1-1

Le Azzurre passano in vantaggio al sesto minuto grazie alla conclusione di Manuela Giugliano su assist di Lucia di Guglielmo. La squadra di casa sfiora il raddoppio con Sofia Cantore che, però, colpisce la traversa. La Norvegia trova il pari quando mancano solo nove minuti alla fine, con Frida Maanum che devia in rete l'angolo di Vilde Bøe Risa. Il pareggio tra le due squadre le lascia in parità, due punti dietro ai Paesi Bassi.

Finlandia - Paesi Bassi 1-1

Gli ospiti aprono le marcature al 17° minuto grazie a Lineth Beerensteyn che riesce a sfruttare al meglio un errore difensivo. La Finlandia continua a pressare per tutta la partita e, a 15 minuti dalla fine, Jutta Rantala trova il pari grazie ad un tiro dal limite dell'area. I Paesi Bassi rimangono in testa al girone a 7 punti; la Finlandia è quarta, solo tre punti dietro.

Prossime partite: 12 luglio

Finlandia - Norvegia

Paesi Bassi - Italia



Gruppo A2

Spagna - Danimarca 3-2

La Spagna vince in rimonta, dopo essere andata sotto di due reti. Dopo la doppietta di Janni Thomsen, col secondo gol al 72esimo, sembrava impossibile che la Spagna vincesse. Invece nell'ultimo quarto d'ora sono arrivati i gol di Bruna, Paredes e di Lucía García nel recupero.

Belgio - Cechia 1-1

La Cechia inizia bene e l'aggressività della squadra viene premiata al 19° minuto, quando Kamila Dubcová trasforma un cross di Tereza Szewieczková dalla sinistra. Il Belgio, però, trova il pareggio al 79° minuto, grazie a Jassina Blom che finalizza il passaggio vincente di Jill Janssens, al debutto nella nazionale maggiore all'età di 18 anni.

Prossime partite: 12 luglio

Belgio - Danimarca

Cechia - Spagna



Gruppo A3

Francia - Inghilterra 1-2

Dopo aver vinto 2-1 in Inghilterra venerdì, la Francia avrebbe potuto qualificarsi stasera, ma invece i campioni d'Europa hanno ottenuto una vittoria in trasferta a Saint-Étienne ponendo fine alla serie perfetta dei Bleues e riducendo il divario a due punti.

Georgia Stanway ha segnato l'1-0 al 21'. Alessia Russo ha segnato il 2-0 13 minuti più tardi, di testa su cross di Hemp.



Svezia - Repubblica d'Irlanda 1-0

Magdalena Eriksson ha deciso la gara con un gol a sei minuti dalla fine.



Prossime partite: 12 luglio

Inghilterra - Repubblica d'Irlanda

Francia - Spagna



Gruppo A4

Polonia - Germania 1-3

La Germania, dopo la vittoria di venerdì contro la Polonia in casa per 4-1, si è ripetuta stasera. Sotto all'intervallo, Schüller pareggia al 51° minuto e trova il raddoppio poco dopo grazie ad un assist di Giulia Gwinn. Klara Bühl segna il terzo a 13 minuti dalla fine, mettendo la propria firma sulla qualificazione della Germania (e assicurando alla Polonia i play-off).

Islanda - Austria 2-1

L'Islanda ha tre punti di vantaggio sull'Austria, seconda, e il vantaggio negli scontri diretti, dopo aver vinto in casa dopo il pareggio esterno di venerdì.

Hlín Eiríksdóttir sblocca la situazione al 17' con un rasoterra dopo una buona azione. Eileen Campbell pareggia poco prima dell'intervallo. Ma Hildur Antonsdóttir a 20 minuti dalla fine regala la vittoria all'Islanda.

Prossime partite: 12 luglio

Austria - Polonia

Islanda - Germania



Lega B

Gruppo B1

Risultati di martedì

Azerbaigian - Turchia 1-0

Ungheria - Svizzera 1-0

Prossime partite: 12 luglio

Azerbaigian - Ungheria

Turchia - Svizzera

Gruppo B2

Risultati di martedì

Slovacchia - Serbia 0-4

Israele - Scozia 0-5

Prossime partite: 12 luglio

Serbia - Israele

Slovacchia - Scozia

Risultati di martedì

Bosnia ed Erzegovina - Malta 2-1

Irlanda del Nord - Portogallo 1-2

Prossime partite: 12 luglio

Bosnia ed Erzegovina - Portogallo

Malta - Irlanda del Nord

Gruppo B4

Risultati di martedì

Croazia - Kosovo 2-0

Ucraina - Galles 2-2



Prossime partite: 12 luglio

Croazia - Galles

Kosovo - Ucraina

Lega C

Gruppo C1

Risultati di martedì

Bielorussia - Lituania 3-0 (partita cancellata, forfeit)

Georgia - Cipro 1-0

Prossime partite: 12 luglio

Cipro - Lituania

Georgia - Bielorussia

Gruppo C2

Risultati di martedì

Lettonia - Slovenia 0-4

Moldavia - Macedonia del Nord 2-4

Prossime partite: 12 luglio

Macedonia del Nord - Lettonia

Moldavia - Slovenia

Gruppo C3

Risultati di martedì

Andorra - Montenegro 1-5

Isole Faroe - Grecia 0-2

Prossime partite: 12 luglio

Grecia - Andorra

Isole Faroe - Montenegro

Gruppo C4

Risultati di martedì

Bulgaria - Romania 0-3

Kazakistan - Armenia 4-1

Prossime partite: 12 luglio

Armenia - Bulgaria

Kazakistan - Romania



Gruppo C5

Risultati di martedì

Albania - Lussemburgo 3-1

Prossime partite: 12 luglio

Lussemburgo - Estonia