Seconda giornata qualificazioni europee femminili: perde l'Italia, Francia, Germania, Spagna e Danimarca a punteggio pieno

Francia, Germania, Spagna e Danimarca conquistano la seconda vittoria in Lega A nelle qualificazioni europee di aprile.

Mentre le squadre della Lega A competono per arrivare tra le prime due del girone e accedere direttamente a UEFA Women's EURO 2025 in Svizzera (qualificata di diritto da nazione ospitante), nelle altre leghe sono in palio anche gli spareggi, le promozioni e le retrocessioni in vista della prossima UEFA Women's Nations League.

Calendario e risultati

Quattro squadre rimangono a punteggio pieno in Lega A; due di queste si trovano nel Gruppo A2, ovvero Spagna e Danimarca. La Francia batte la Svezia allo scadere e conserva due punti di vantaggio sull'Inghilterra nel Gruppo A3.

La Germania batte l'Islanda nel Gruppo A4 e stacca di tre punti sia le ospiti che l'Austria, vittoriosa in Polonia. Nel Gruppo A1, Paesi Bassi e Finlandia reagiscono alla prima sconfitta battendo rispettivamente Norvegia e Italia.

In Lega B, la Svizzera (nazione ospitante della fase finale), sale a sei punti, così come Portogallo e Galles. L'Irlanda del Nord si riprende dallo 0-0 in casa contro Malta vincendo 3-1 in Bosnia ed Erzegovina.

Bielorussia, Slovenia, Montenegro, Grecia e Romania si assicurano la seconda vittoria in Lega C. L'Armenia, centra la sua prima vittoria ufficiale dal 2011 grazie a un gol nel di recupero di Ani Safaryan contro la Bulgaria.

Come funzionano le qualificazioni

Lega A

Gruppo A1

Paesi Bassi - Norvegia 1-0



I Paesi Bassi si riprendono dalla sconfitta per 2-0 in Italia grazie a un gol di Lineth Beerensteyn al 6', resistendo fino a conquistare i tre punti.

La Finlandia esulta dopo il gol della vittoria LEHTIKUVA/AFP via Getty Images

Finlandia - Italia 2-1

La Finlandia reagisce alla sconfitta per 4-0 in Norvegia e si assicura la prima vittoria ufficiale contro l'Italia. Le azzurre sembrano sulla buona strada verso il secondo successo al 39', quando un tiro di Lucia di Guglielmo deviato batte Tinja-Riikka Korpela.

La Finlandia, però, pareggia al 3' del secondo tempo grazie alla potente finalizzazione di Juitta Rantala. La Finlandia continua a spingere: tre minuti dopo il suo ingresso in campo, Olga Ahtinen batte un calcio d'angolo e Laura Giuliani allontana di pugno per l'altra subentrata Sevenius, che segna grazie a una deviazione di Elena Linari. Ora, tutte e quattro le squadre del girone hanno tre punti.

Prossime partite: 31 maggio

Norvegia - Italia

Paesi Bassi - Finlandia

Gruppo A2

Spagna - Cechia 3-1

La Cechia si porta in vantaggio a sorpresa al 56' con un tiro dal limite di Eliška Sonntágová, ma María Méndez pareggia quasi subito su corner di Alexia Putellas. Jenni Hermoso realizza il 2-1 quattro minuti più tardi, mentre Mariona Caldentey fissa il punteggio.

La Spagna saluta i tifosi dopo la vittoria AFP via Getty Images

Danimarca - Belgio 4-2

La Danimarca si unisce alla Spagna con sei punti, infliggendo al Belgio la seconda sconfitta nel girone. Amalie Vangsgaard apre le marcature al 29' su corner di Sofie Svava. Vangsgaard raddoppia dieci minuti più tardi, mentre Svava firma il 3-0 prima dell'intervallo. Il quarto gol arriva poco dopo il quarto d'ora della ripresa con Frederikke Thøgersen. Il Belgio recupera due gol nei 10 minuti successivi con Sari Kees e Feli Delacauw.

Prossime partite: 31 maggio

Cechia - Belgio

Danimarca - Spagna

Gruppo A3

Svezia - Francia 0-1

La Francia vince ancora e conserva i due punti di vantaggio. A 10' dalla fine, un cross di Sakina Karchaoui viene deviato di testa da Marie-Antoinette Katoto sulla traiettoria di Wendie Renard, che segna il gol decisivo.

Lauren James (a destra) esulta dopo il primo gol dell'Inghilterra AFP via Getty Images

Repubblica d'Irlanda - Inghilterra 0-2

L'Inghilterra va al secondo posto prima del doppio confronto con la Francia grazie a una partenza spedita. Lauren James segna l'1-0 al 12' avventandosi su un colpo di testa di Lucy Bronze respinto. Sei minuti dopo, le inglesi si procurano un rigore per fallo di mano e Alex Greenwood trasforma.

Prossime partite: 31 maggio

Repubblica d'Irlanda - Svezia

Inghilterra - Francia

Gruppo A4

Germania - Islanda 3-1

La Germania apre un divario di tre punti sulla seconda con un'altra vittoria. Al 4' il cross di Sarai Linder viene incornato in rete da Lea Schüller. Hlín Eiríksdóttir pareggia al 23', ma Schüller riporta in vantaggio le tedesche al 34'. Nel recupero del primo tempo, Lena Oberdorf firma il terzo gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

La Germania ha ottenuto la seconda vittoria AFP via Getty Images

Polonia - Austria 1-3

L'Austria passa in vantaggio al 15' grazie a Sarah Puntigam su passaggio di Celina Degen. Dopo una serie di occasioni da entrambe le parti, la Polonia pareggia al 55' con un tiro dalla distanza di Ewelina Kamczyk. Le ospiti tornano in vantaggio 11 minuti più tardi con Lilli Purtscheller su cross di Barbara Dunst, mentre Eileen Campbell mette il risultato fuori discussione nel recupero.

Prossime partite: 31 maggio

Austria - Islanda

Germania - Polonia

Lega B

Gruppo B1

I risultati di martedì

Azerbaigian - Svizzera 0-4

Turchia - Ungheria 2-1

Prossime partite: 31 maggio

Turchia - Azerbaigian

Svizzera - Ungheria

Gruppo B2

I risultati di martedì

Israele - Serbia 2-4

Scozia - Slovacchia 1-0

Prossime partite: 31 maggio

Serbia - Slovacchia

Scozia - Israele

I risultati di martedì

Bosnia ed Erzegovina - Irlanda del Nord 1-3`

Malta - Portogallo 0-2

Prossime partite: 31 maggio

Malta - Bosnia ed Erzegovina

Portogallo - Irlanda del Nord

Gruppo B4

I risultati di martedì

Croazia - Ucraina 1-0

Kosovo - Galles 0-6

Prossime partite: 31 maggio

Kosovo - Croazia

Galles - Ucraina

League C

Gruppo C1

I risultati di martedì

Lituania - Cipro 1-0

Bielorussia - Georgia 3-0

Prossime partite: 31 maggio

Lituania - Bielorussia

Cipro - Georgia

Gruppo C2

I risultati di martedì

Macedonia del Nord - Slovenia 0-5

Moldavia - Lettonia 0-1

Prossime partite: 31 maggio

Slovenia - Lettonia

Macedonia del Nord - Moldavia

Gruppo C3

I risultati di martedì

Montenegro - Isole Faroe 5-1

Andorra - Grecia 0-3

Prossime partite: 31 maggio

Isole Faroe - Andorra

Grecia - Montenegro

Gruppo C4

I risultati di martedì

Bulgaria - Armenia 2-3

Romania - Kazakistan 1-0

Prossime partite: 31 maggio

Romania - Bulgaria

Armenia - Kazakistan



Gruppo C5

I risultati di martedì

Albania - Estonia 2-0

Prossima partita: 31 maggio

Estonia - Albania