Migliori marcatrici Women's Europa Cup: Cora Zicai in vetta con una tripletta
mercoledì 28 ottobre 2026
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Cora Zicai del Wolfsburg, è in testa alla classifica delle migliori marcatrici della UEFA Women's Europa Cup 2026/27.
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La tripletta di Cora Zicai del Wolfsburg negli ottavi di finale l'ha portata in vetta alla classifica delle migliori marcatrici della UEFA Women's Europa Cup.
Classifica marcatrici Women's Europa Cup 2026/27 (dagli ottavi di finale in poi)
3 Cora Zicai (Wolfsburg)
2 Brenna Lovera (Brann)
2 Lara Prašnikar (Wolfsburg)
Cora Zicai ha firmato una tripletta e Lara Prašnikar ha realizzato una doppietta nel successo per 7-0 del Wolfsburg contro il Feyenoord agli ottavi di finale.
Doppietta anche per Brenna Lovera del Brann, a segno nella vittoria per 3-0 contro il Czarni Sosnowiec.
Classifica assist Women's Europa Cup 2026/27 (dagli ottavi di finale in poi)
2 Svenja Huth (Wolfsburg)
Classifica marcatrici Women's Europa Cup 2026/27 ( incluse qualificazioni)
4 Ronja Arnesen (Vålerenga)
4 Klaudia Miłek (Czarni Sosnowiec)
4 Brigitta Pulins (Sturm Graz)
Women's Europa Cup: le precedenti migliori marcatrici
2025/26: Felicia Schröder (Häcken), 8 gol