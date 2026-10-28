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Migliori marcatrici Women's Europa Cup: Cora Zicai in vetta con una tripletta

mercoledì 28 ottobre 2026

Cora Zicai del Wolfsburg, è in testa alla classifica delle migliori marcatrici della UEFA Women's Europa Cup 2026/27.

Cora Zicai guida la classifica delle migliori marcatrici della UEFA Women's Europa Cup 2026/27
Cora Zicai guida la classifica delle migliori marcatrici della UEFA Women's Europa Cup 2026/27 Getty Images

La tripletta di Cora Zicai del Wolfsburg negli ottavi di finale l'ha portata in vetta alla classifica delle migliori marcatrici della UEFA Women's Europa Cup.

Marcatrici: la classifica completa

Classifica marcatrici Women's Europa Cup 2026/27 (dagli ottavi di finale in poi)

3 Cora Zicai (Wolfsburg)

2 Brenna Lovera (Brann)
2 Lara Prašnikar (Wolfsburg)

Cora Zicai ha firmato una tripletta e Lara Prašnikar ha realizzato una doppietta nel successo per 7-0 del Wolfsburg contro il Feyenoord agli ottavi di finale.

Doppietta anche per Brenna Lovera del Brann, a segno nella vittoria per 3-0 contro il Czarni Sosnowiec﻿.

Brenna Lovera (a destra) del Brann festeggia con la sua compagna di squadra Karoline Haugland dopo la rete contro il Czarni Sosnowiec
Brenna Lovera (a destra) del Brann festeggia con la sua compagna di squadra Karoline Haugland dopo la rete contro il Czarni SosnowiecUEFA via Getty Images

Classifica assist Women's Europa Cup 2026/27 (dagli ottavi di finale in poi)

2 Svenja Huth (Wolfsburg)

Classifica marcatrici Women's Europa Cup 2026/27 ( incluse qualificazioni)

4 Ronja Arnesen (Vålerenga)
4 Klaudia Miłek (Czarni Sosnowiec)﻿
4 Brigitta Pulins (Sturm Graz)﻿

Women's Europa Cup: le precedenti migliori marcatrici

2025/26: Felicia Schröder (Häcken), 8 gol

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