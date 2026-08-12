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Accoppiamenti primo turno di qualificazione di Women's Europa Cup

mercoledì 12 agosto 2026

Il primo turno di qualificazione dà ufficialmente il via alla seconda edizione della competizione, con 12 sfide che si giocheranno il 26 agosto e 2 settembre.

Accoppiamenti primo turno di qualificazione di Women's Europa Cup
UEFA

Il primo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup dà il via alla seconda edizione della competizione. Le sfide, con andata e ritorno, si giocheranno il 26 agosto e 2 settembre.

Le 13 squadre che partono da questo turno vengono raggiunte dagli 11 club che sono arrivate terze nei mini tornei del secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League. Tra le squadre partecipanti figurano il Breidablik, arrivato ai quarti di finale nella scorsa stagione, una delle numerose contendenti con un buon pedigree in Women's Champions League, oltre a cinque club al loro esordio nelle competizioni europee.

Le vincitrici dei 12 incontri di andata e ritorno del primo turno di qualificazione della Women's Europa Cup passeranno al secondo turno di qualificazione. A loro si aggiungeranno le 11 seconde dei mini tornei del secondo turno di qualificazione di Women's Champions League (tra cui l’Hammarby, finalista della scorsa Women's Europa Cup) e le nove squadre eliminate nel terzo turno di qualificazione della Women's Champions League.

Accoppiamenti primo turno di qualificazione Women's Europa Cup

  • Orari da concordare

Andata: mercoledì 26 agosto

FC Minsk - Agram
Hajduk Split - Fortuna Hjørring
Radomlje - Vålerenga
Apollon LFC - FH 
Mitrovica - Metalist 1925 Kharkiv
Sturm Graz - Gintra 
Torreense - Kolos Kovalivka 
SFK 2000 Sarajevo - Slovan Liberec 
Breidablik - Csíkszereda 
SeaSters Odesa - Rosenborg 
Anderlecht - Feyenoord 
Spartak Subotica - Brøndby 

Ritorno: mercoledì 2 settembre

Agram - FC Minsk 
Fortuna Hjørring - Hajduk Split 
Vålerenga - Radomlje 
FH - Apollon LFC 
Metalist 1925 Kharkiv - Mitrovica 
Gintra - Sturm Graz 
Kolos Kovalivka - Torreense 
Slovan Liberec - SFK 2000 Sarajevo 
Csíkszereda - Breidablik
Rosenborg - SeaSters Odesa 
Feyenoord - Anderlecht 
Brøndby - Spartak Subotica 

Guida alle squadre

  • La scorsa stagione il Breidablik ha raggiunto i quarti di finale della prima edizione, mentre l’Anderlecht e il Fortuna sono arrivati agli ottavi.
  • L’FC Minsk, il Gintra, il Sarajevo e lo Spartak Subotica sono stati eliminati nel secondo turno di qualificazione, mentre il Kolos Kovalivka, il Rosenborg e lo Sturm Graz sono stati eliminati in questa fase iniziale.
  • Il Fortuna è stato finalista della UEFA Women's Cup 2002/03.
  • Il Brøndby e il Rosenborg (allora con il nome di Trondheims-Ørn) hanno raggiunto le semifinali della Women's Cup/Champions League, mentre il Breidablik è arrivato ai quarti di finale.
  • Il Vålerenga ha disputato la fase a gironi/campionato della Women's Champions League nelle ultime due stagioni, mentre il Breidablik e il Metalist 1925 Kharkiv (all’epoca WFC Kharkiv) vi hanno preso parte nella stagione 2021/22.
  • Csíkszereda, Feyenoord, FH, Radomlje e Slovan Liberec fanno il loro esordio nelle competizioni UEFA.
  • Anche Hajduk Split , SeaSters Odessa e Torreense sono all'esordio in Europa, e provengono tutte dai turni precedenti di Women's Champions League.
  • Sempre proveniente dalla Women's Champions League, il Sarajevo sta disputando la sua 24ª campagna nelle competizioni UEFA femminili, un record. Per il Gintra, invece, questa è la 23ª, mentre per il Brøndby la 22ª.

Le date della UEFA Women's Europa Cup 2026/27

Secondo turno di qualificazione

Sorteggio: 4 settembre, Nyon (data soggetta a modifiche)

Andata: 23 settembre
Ritorno: 30 settembre

Ottavi di finale

Sorteggio: 2 ottobre, Nyon (data soggetta a modifiche) – determina gli accoppiamenti dell’intero tabellone a eliminazione diretta

Andata: 28/29 ottobre
Ritorno: 10/11 novembre

Quarti di finale

Andata: 3-4 febbraio
Ritorno: 10-11 febbraio

Semifinale

Andata: 23/24 marzo
Ritorno: 31 marzo/1° aprile

Finale (andata e ritorno)

Andata: 1 o 2 maggio
Ritorno: 8 o 9 maggio

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: mercoledì 12 agosto 2026

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