Le migliori partite della Women's Europa Cup 2025/26

La stagione inaugurale della UEFA Women's Europa Cup ha entusiasmato con rimonte incredibili, passione e emozioni uniche, fino al derby svedese in finale.

Ripercorriamo insieme alcune delle sfide epiche di questa stagione da ricordare.

Glasgow City - HB Køge 5-3

15/10/2025, ritorno secondo turno di qualificazione

Al termine della gara, l’allenatrice del Glasgow City Leanne Ross ha dichiarato: “ogni giocatrice in campo ha dato tutto e abbiamo ottenuto il risultato che meritavamo". Dopo aver perso 2-1 all’andata, la squadra ha ribaltato il risultato nella gara di ritorno con i gol allo scadere di Emma Brownlie e Lisa Forrest, qualificandosi agli ottavi con un 6-5 complessivo.

Young Boys - Sparta 0-4 (tot: 3-4)

19/11/2025, ritorno ottavi di finale

Sotto 3-0 dopo la gara d’andata, lo Sparta avrebbe dovuto affrontare una sfida quasi impossibile nel ritorno a Berna. E invece, già entro l’intervallo, la situazione era completamente ribaltata: Franny Černá ha aperto le marcature al 15’, poi Michaela Khýrová ha segnato due gol riportando le squadre in perfetta parità. Nel recupero è arrivato il colpo decisivo: ancora Khýrová, che ha completato la sua tripletta e ha regalato allo Sparta una rimonta clamorosa e la qualificazione.

Franny Černá e Michaela Khýrová festeggiano la vittoria dello Sparta UEFA via Getty Images

Fortuna Hjørring - Breidablik 2-4 (dts, tot: 3-4)

19/11/2025, ritorno ottavi di finale

L’allenatore Nik Chamberlain ha definito la sua ultima partita con il Breidablik, prima di passare al Kristianstad, “il finale perfetto”. Dopo l’1-0 subito all’andata, le islandesi sono andate sotto 2-0 in Danimarca, ma sono riuscite a pareggiare; un’autorete nei minuti di recupero ha poi riaperto tutto e, nei tempi supplementari, Edith Kristín Kristjánsdóttir ha segnato il gol decisivo per la qualificazione.

Hammarby - Sporting CP 0-1 (dts, tot: 1-1, 5-4 rig.)

18/02/2026, ritorno quarti di finale

Al termine di una partita carica di tensione, l'Hammarby ha avuto la meglio ai rigori. L’Hammarby, che partiva in vantaggio dopo l'andata, ha cercato a lungo il raddoppio, ma una rovesciata al 70’ di Telma Encarnação ha portato la sfida ai rigori. “È stata una grande partita,” ha concluso il vice allenatore dello Sporting Sérgio Silvestre, "Entrambe le squadre oggi hanno fatto molto per il calcio femminile".

Guarda il rigore decisivo per l'Hammarby nei quarti di Women's Europa Cup

Sparta Praha - Hammarby 2-3

25/03/2026, andata semifinale

Un gol al 92’ di Fanny Peterson ha portato l’Hammarby in finale, al termine di una sfida emozionante a Praga. Le svedesi sono passate in vantaggio a fine primo tempo con Elin Sørum, ma lo Sparta ha ribaltato il risultato portandosi sul 2-1 grazie ad Antonie Stárová e Michaela Khýrová. L’Hammarby ha reagito subito con Sofia Reidy, prima che Peterson decidesse tutto nel finale.

Hammarby - Häcken 0-1

25/04/2026, andata finale

Una partita ricca di emozioni e occasioni, con Hammarby e Häcken che si sono contese il vantaggio in vista del ritorno della prima finale. Il gol partita è arrivato al 22’: la migliore in campo Felicia Schröder, servita da Monica Jusu Bah, ha superato il portiere dell’Hammarby Melina Loeck. In una sfida molto aperta tra le due squadre svedesi, anche Anna Anvegård per l’Häcken e Svea Rehnberg e Stina Lennartsson per l’Hammarby hanno colpito il palo.

Guarda il gol decisivo dell'Hammarby nella gara di andata

Häcken - Hammarby 3-2

01/05/2026, ritorno finale

Dopo l’1-0 dell’andata per l’Häcken, la gara di ritorno della finale ha mantenuto tutte le aspettative. Le padrone di casa sono partite fortissimo, incrementando il vantaggio in dieci minuti grazie alla doppietta di Felicia Schröder. L’Hammarby però ha reagito con due colpi di testa, prima con Svea Rehnberg e poi con Elin Sørum, tornando in partita al 47’. Tuttavia, sei minuti dopo, ancora Schröder ha trovato la tripletta personale, chiudendo la sfida e trascinando l’Häcken alla vittoria.