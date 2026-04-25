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Riepilogo e highlights finale di andata di Women's Europa Cup: Hammarby - Häken 0-1

sabato 25 aprile 2026

Felicia Schröder decide l'andata della finale tra Häken e Hammarby.

Highlights finale di Women's Europa Cup: Hammarby - Häcken 0-1

Il gol di Felicia Schröder regala all'Häcken una vittoria per 1-0 in casa delle rivali svedesi dell'Hammarby, nella gara d'andata della finale di UEFA Women's Europa Cup a Stoccolma.

L'Hammarby colpisce il palo due volte e l'Häcken una, ma il risultato rimane sull'1-0 in vista della gara di ritorno di venerdì a Göteborg.

Momenti chiave

22' Schröder porta l'Häcken in vantaggio
27' Jusu Bah sfiora il raddoppio
43' Rehnberg colpisce il palo per l'Hammarby
52' Anvegård colpisce il palo
60' L'Hammarby sfiora ancora il gol con Lennartsson

La partita in breve: Schröder decide la sfida

L’Häcken parte forte e Felicia Schröder va subito vicina al gol sfruttando il passaggio in profondità da Anna Anvegård.

La squadra ospite concretizza la propria pressione al 22', quando Monica Jusu Bah scatta sulla sinistra e serve il pallone a Schröder, che trova la rete con un pallonetto. Cinque minuti dopo è quasi 2-0: Schröder avanza sulla destra e mette un cross rasoterra per Jusu Bah ma il tiro finisce fuori.

La partita minuto per minuto: Hammarby - Häcken

L’Hammarby, con il supporto dei tifosi della Stockholm Arena, chiude il primo tempo in crescita con Svea Rehnberg che sfiora il pari colpendo di testa il palo.

Sette minuti dopo l’inizio della ripresa sono invece le ospiti a colpire il legno: Anna Anvegård fa partire un tiro a giro da fuori area che si stampa sul palo. All’ora di gioco è ancora l’Hammarby a rendersi pericoloso con Lennartsson che conclude da posizione defilata dopo uno scambio con Alice Carlsson.

La squadra di casa spinge con decisione alla ricerca del pareggio, ma il gol non arriva: L'Hammarby resta in svantaggio in vista della sfida di venerdì.

Player of the Match: Felicia Schröder (Häcken)

Felicia Schröder con il premio
Felicia Schröder con il premioUEFA via Getty Images

"Grazie alla sua versatilità in fase offensiva, ha rappresentato una minaccia costante. Il suo gol ha deciso l'esito della partita".
Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Hammarby: Loeck; Carlsson, Bragstad, Arnardottir; Reidy, Koivisto, Joramo, Lennartsson; Sørum, Rehnberg (Sjödahl 81'), Peterson (Hasund 59')

Häcken: Birkisdóttir; Östlund (Löwing 89'), Luik, Sandbech, Selerud (Pálmadóttir 73'); Tindell, Anvegård (Nyström 89'), Sanvig; Akgün, Schröder, Jusu Bah

UEFA via Getty Images

A seguire

La gara di ritorno è in programma alle 16:00 CET di venerdì 1 maggio alla Hisingen Arena, Gothenburg.

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