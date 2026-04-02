UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Le finaliste di UEFA Women's Europa Cup: Hammarby - Häcken

giovedì 2 aprile 2026

La finale dell'edizione inaugurale della competizione, tra le svedesi dell'Hammarby e dell'Häcken, si giocherà con gare d'andata e ritorno.

Le finaliste di UEFA Women's Europa Cup: Hammarby - Häcken

La finale dell'edizione inaugurale della UEFA Women's Europa Cup si giocherà con gare d'andata e ritorno. Nell'atto conclusivo della competizione si affronteranno per la prima volta due club svedesi: l'Hammarby e l'Häcken. La gara di andata si giocherà il 25 aprile in casa dell'Hammarby mentre il ritorno si disputerà venerdì 1 maggio in casa dell'Häcken.

Entrambe le squadre disputeranno la loro prima finale europea, il che significa che sono ormai cinque i club svedesi ad aver raggiunto la finale di una competizione UEFA femminile (dopo Umeå, Djurgården e Tyresö), superando il precedente record di quattro detenuto dalla Germania.

In campionato, entrambi gli scontri diretti della scorsa stagione tra queste due squadre si sono conclusi con una vittoria in casa, con l'Häcken che alla fine ha scavalcato l'Hammarby nella corsa al titolo. Due settimane dopo la partita di ritorno, si ritroveranno ad affrontarsi nella finale della Coppa di Svezia, il 16 maggio a Stoccolma.

Hammarby (SWE)

Ranking UEFA (al termine del 2024/25): 51°
Come si è qualificato in Europa: terzo posto campionato svedese

Verso la finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinale 5-4 c contro Metalist 1925; finale 0-1 c contro Manchester United
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 5-2tot. contro Brann (4-1 c, 1-1 t)
Ottavi di finale: 6-2tot. contro Ajax (3-1 t, 3-1 c)
Quarti di finale: 1-1tot., 5-4dcr contro Sporting CP (1-0 t, 0-1dts c)
Semifinale: 5-2tot. contro Sparta Praha (3-2 t, 2-0 c)

Guarda il rigore della vittoria ai quarti di Women's Europa Cup dell'Hammarby

Miglior marcatrice Women's Europa Cup (qualificazione comprese): Ellen Wangerheim 4 (oggi al Manchester United)

Passata stagione: fase a gironi Women's Champions League
Miglior piazzamento Women's Champions League/Women's Cup: fase a gironi (2024/25)

Palmares a livello nazionale: 2 campionati, 4 coppe nazionali

Allenatore: William Strömberg

Häcken (SWE)

Ranking UEFA (al termine del 2024/25): 13°
Come si è qualificato in Europa: secondo nel campionato svedese

Verso la finale:
Women's Champions League
Terzo turno di qualificazione: 2-3tot. contro Atlético de Madrid (1-1 c, 1-2dts t)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 7-1tot. contro Katowice (4-0 c, 3-1 t)
Ottavi di finale: 1-0tot. contro Inter (1-0 c, 0-0 t)
Quarti di finale: 11-1tot. contro Breidablik (7-0 c, 4-1 t)
Semifinale: 3-1tot. contro Eintracht Frankfurt (3-0 t, 0-1 c)

Guarda il gol di Schröder nella vittoria ai quarti dell'Häcken in Women's Cup

Miglior marcatrice Women's Europa Cup (qualificazione comprese): Helena Sampaio 5

Passata stagione: secondo turno Women's Champions League
Miglior piazzamento Women's Champions League/Women's Cup: quarti di finale (2011/12, 2012/13 come Göteborg, 2023/24)

Palmares a livello nazionale: 2 campionati (di cui uno come Göteborg), 3 coppe nazionali (tutte come Göteborg)

Allenatrice: Elena Sadiku

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: sabato 4 aprile 2026