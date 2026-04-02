Le finaliste di UEFA Women's Europa Cup: Hammarby - Häcken
giovedì 2 aprile 2026
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La finale dell'edizione inaugurale della competizione, tra le svedesi dell'Hammarby e dell'Häcken, si giocherà con gare d'andata e ritorno.
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La finale dell'edizione inaugurale della UEFA Women's Europa Cup si giocherà con gare d'andata e ritorno. Nell'atto conclusivo della competizione si affronteranno per la prima volta due club svedesi: l'Hammarby e l'Häcken. La gara di andata si giocherà il 25 aprile in casa dell'Hammarby mentre il ritorno si disputerà venerdì 1 maggio in casa dell'Häcken.
Entrambe le squadre disputeranno la loro prima finale europea, il che significa che sono ormai cinque i club svedesi ad aver raggiunto la finale di una competizione UEFA femminile (dopo Umeå, Djurgården e Tyresö), superando il precedente record di quattro detenuto dalla Germania.
In campionato, entrambi gli scontri diretti della scorsa stagione tra queste due squadre si sono conclusi con una vittoria in casa, con l'Häcken che alla fine ha scavalcato l'Hammarby nella corsa al titolo. Due settimane dopo la partita di ritorno, si ritroveranno ad affrontarsi nella finale della Coppa di Svezia, il 16 maggio a Stoccolma.
Hammarby (SWE)
Ranking UEFA (al termine del 2024/25): 51°
Come si è qualificato in Europa: terzo posto campionato svedese
Verso la finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinale 5-4 c contro Metalist 1925; finale 0-1 c contro Manchester United
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 5-2tot. contro Brann (4-1 c, 1-1 t)
Ottavi di finale: 6-2tot. contro Ajax (3-1 t, 3-1 c)
Quarti di finale: 1-1tot., 5-4dcr contro Sporting CP (1-0 t, 0-1dts c)
Semifinale: 5-2tot. contro Sparta Praha (3-2 t, 2-0 c)
Miglior marcatrice Women's Europa Cup (qualificazione comprese): Ellen Wangerheim 4 (oggi al Manchester United)
Passata stagione: fase a gironi Women's Champions League
Miglior piazzamento Women's Champions League/Women's Cup: fase a gironi (2024/25)
Palmares a livello nazionale: 2 campionati, 4 coppe nazionali
Allenatore: William Strömberg
Häcken (SWE)
Ranking UEFA (al termine del 2024/25): 13°
Come si è qualificato in Europa: secondo nel campionato svedese
Verso la finale:
Women's Champions League
Terzo turno di qualificazione: 2-3tot. contro Atlético de Madrid (1-1 c, 1-2dts t)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 7-1tot. contro Katowice (4-0 c, 3-1 t)
Ottavi di finale: 1-0tot. contro Inter (1-0 c, 0-0 t)
Quarti di finale: 11-1tot. contro Breidablik (7-0 c, 4-1 t)
Semifinale: 3-1tot. contro Eintracht Frankfurt (3-0 t, 0-1 c)
Miglior marcatrice Women's Europa Cup (qualificazione comprese): Helena Sampaio 5
Passata stagione: secondo turno Women's Champions League
Miglior piazzamento Women's Champions League/Women's Cup: quarti di finale (2011/12, 2012/13 come Göteborg, 2023/24)
Palmares a livello nazionale: 2 campionati (di cui uno come Göteborg), 3 coppe nazionali (tutte come Göteborg)
Allenatrice: Elena Sadiku