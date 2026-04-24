Dove guardare la finale di Women's Europa Cup: Hammarby - Häcken in diretta streaming su UEFA.tv, UEFA.com e YouTube
venerdì 24 aprile 2026
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Scopri dove guardare la finale di UEFA Women's Europa Cup tra Hammarby e Häcken, che si sfideranno in due gare per vincere la prima edizione del torneo.
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La finale della prima edizione della UEFA Women's Europa Cup si disputa in due gare sabato 25 aprile e venerdì 1° maggio 2026.
I tifosi possono seguire l'evento tramite le emittenti indicate di seguito.
Andata: 25 aprile 2026
Hammarby - Häcken (15:00 CET)
* Non disponibile in Svezia e Croazia
** Solo Svezia
Ritorno: 1 maggio 2026
Häcken vs Hammarby (16:00 CET)
* Non disponibile in Svezia e Croazia
** Solo Svezia
*** Solo Croazia