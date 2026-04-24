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Dove guardare la finale di Women's Europa Cup: Häcken - Hammarby in diretta streaming su UEFA.tv, UEFA.com e YouTube

venerdì 24 aprile 2026

Scopri dove guardare il ritorno della finale di UEFA Women's Europa Cup tra Häcken e Hammarby, che si sfidano per vincere la prima edizione del torneo.

La prima edizione della Women's Europa Cup è giunta alle semifinali
La prima edizione della Women's Europa Cup è giunta alle semifinali UEFA via Getty Images

La finale della prima edizione della UEFA Women's Europa Cup giunge al termine venerdì 1° maggio 2026.

I tifosi possono seguire l'evento tramite le emittenti indicate di seguito.

Ritorno: 1 maggio 2026

Häcken vs Hammarby (16:00 CET)

* Non disponibile in Svezia e Croazia
** Solo Svezia
*** Solo Croazia

Calendario e risultati

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