Migliori marcatrici Women's Europa Cup: Telma Encarnação e Michaela Khýrová in vetta
martedì 3 marzo 2026
Telma Encarnação e Michaela Khýrová guidano la classifica delle migliori marcatrici della UEFA Women's Europa Cup 2025/26 con quattro gol.
Michaela Khýrová dello Sparta Praha e Telma Encarnação dello Sporting CP sono le migliori marcatrici della UEFA Women's Europa Cup 2025/26 con quattro gol a testa.
Nicole Anyomi del Frankfurt insegue a quota tre, mentre altre nove giocatrici hanno segnato due gol a testa.
Migliori marcatrici Women's Europa Cup 2025/26 (fase finale, dagli ottavi di finale in poi)
4 Telma Encarnação (Sporting CP)
4 Michaela Khýrová (Sparta Praha)
3 Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt)
2 Princess Marfo (Nordsjælland)
2 Helena Sampaio (Häcken)
2 Remina Chiba (Eintracht Frankfurt)
2 Felicia Schröder (Häcken)
2 Monica Jusu Bah (Häcken)
2 Paulina Nyström (Häcken)
2 Laura Freigang (Eintracht Frankfurt)
2 Rebecka Blomqvist (Eintracht Frankfurt)
2 Joy Ogochuckwu (Fortuna)
Classifica assist della Women's Europa Cup 2025/26 (fase finale, dagli ottavi di finale in poi)
3 Anna Walter (Nordsjælland)
3 Jarne Teulings (Eintracht Frankfurt)
2 Michaela Khýrová (Sparta Praha)
2 Modesta Uka (Austria Wien)
2 Tabitha Tindell (Häcken)
2 Ereleta Memeti (Eintracht Frankfurt)
2 Stina Lennartsson (Hammarby)
2 Beatriz Fonseca (Sporting CP)
2 Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt)
Assist e gol, classifica combinata Women's Europa Cup 2025/26 (fase finale, dagli ottavi di finale in poi)
6 Michaela Khýrová (Sparta Praha)
5 Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt)
4 Telma Encarnação (Sporting CP)
4 Anna Walter (Nordsjælland)
Migliori marcatrici Women's Europa Cup 2025/26 (qualificazioni)
5 Andrene Smith (Spartak Subotica)
5 Amélie Delabre (Anderlecht)
5 Mickaella Cardia (Anderlecht)
4 Elisa Polli (Inter)