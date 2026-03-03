UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Migliori marcatrici Women's Europa Cup: Telma Encarnação e Michaela Khýrová in vetta

martedì 3 marzo 2026

Telma Encarnação e Michaela Khýrová guidano la classifica delle migliori marcatrici della UEFA Women's Europa Cup 2025/26 con quattro gol.

Michaela Khýrová dello Sparta Praha ha segnato quattro gol nella Women's Europa Cup 2025/26
Michaela Khýrová dello Sparta Praha ha segnato quattro gol nella Women's Europa Cup 2025/26 UEFA via Getty Images

Michaela Khýrová dello Sparta Praha e Telma Encarnação dello Sporting CP sono le migliori marcatrici della UEFA Women's Europa Cup 2025/26 con quattro gol a testa.

Nicole Anyomi del Frankfurt insegue a quota tre, mentre altre nove giocatrici hanno segnato due gol a testa.

Classifica marcatrici

Migliori marcatrici Women's Europa Cup 2025/26 (fase finale, dagli ottavi di finale in poi)

4 Telma Encarnação (Sporting CP)
4 Michaela Khýrová (Sparta Praha)

3 Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt)

2 Princess Marfo (Nordsjælland)
2 Helena Sampaio (Häcken)
2 Remina Chiba (Eintracht Frankfurt)
2 Felicia Schröder (Häcken)
2 Monica Jusu Bah (Häcken)
2 Paulina Nyström (Häcken)
2 Laura Freigang (Eintracht Frankfurt)
2 Rebecka Blomqvist (Eintracht Frankfurt)
2 Joy Ogochuckwu (Fortuna)﻿

Telma Encarnação dello Sporting CP
Telma Encarnação dello Sporting CPUEFA via Getty Images

Classifica assist della Women's Europa Cup 2025/26 (fase finale, dagli ottavi di finale in poi)

3 Anna Walter (Nordsjælland)
3 Jarne Teulings (Eintracht Frankfurt)

2 Michaela Khýrová (Sparta Praha)
2 Modesta Uka (Austria Wien)
2 Tabitha Tindell (Häcken)
2 Ereleta Memeti (Eintracht Frankfurt)
2 Stina Lennartsson (Hammarby)
2 Beatriz Fonseca (Sporting CP)
2 Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt)

Assist e gol, classifica combinata Women's Europa Cup 2025/26 (fase finale, dagli ottavi di finale in poi)

6 Michaela Khýrová (Sparta Praha)

5 Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt)

4 Telma Encarnação (Sporting CP)
4 Anna Walter (Nordsjælland)

Nicole Anyomi del Frankfurt
Nicole Anyomi del Frankfurt Getty Images

Migliori marcatrici Women's Europa Cup 2025/26 (qualificazioni)

5 Andrene Smith (Spartak Subotica)
5 Amélie Delabre (Anderlecht)
5 Mickaella Cardia (Anderlecht)

4 Elisa Polli (Inter)

Calendario completo e risultati

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: martedì 3 marzo 2026