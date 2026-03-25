Migliori marcatrici Women's Europa Cup: Michaela Khýrová in vetta
mercoledì 25 marzo 2026
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Michaela Khýrová dello Sparta Praha guida la classifica delle migliori marcatrici della UEFA Women's Europa Cup 2025/26 con cinque gol.
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Michaela Khýrová dello Sparta Praha è attualmente la miglior marcatrice della UEFA Women's Europa Cup 2025/26 con cinque gol.
Felicia Schröder dell'Häcken è ora la sua diretta rivale con quattro reti, a pari merito con Telma Encarnação dello Sporting CP, già eliminato. Nicole Anyomi del Frankfurt insegue a quota tre.
Migliori marcatrici Women's Europa Cup 2025/26 (fase finale, dagli ottavi di finale in poi)
5 Michaela Khýrová (Sparta Praha)
4 Telma Encarnação (Sporting CP)
4 Felicia Schröder (Häcken)
3 Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt)
2 Rebecka Blomqvist (Eintracht Frankfurt)
2 Remina Chiba (Eintracht Frankfurt)
2 Laura Freigang (Eintracht Frankfurt)
2 Monica Jusu Bah (Häcken)
2 Princess Marfo (Nordsjælland)
2 Paulina Nyström (Häcken)
2 Joy Ogochuckwu (Fortuna)
2 Helena Sampaio (Häcken)
2 Alva Selerud (Häcken)
2 Antonie Stárová (Sparta Praha)
Classifica assist della Women's Europa Cup 2025/26 (fase finale, dagli ottavi di finale in poi)
3 Michaela Khýrová (Sparta Praha)
3 Stina Lennartsson (Hammarby)
3 Jarne Teulings (Eintracht Frankfurt)
3 Anna Walter (Nordsjælland)
2 Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt)
2 Beatriz Fonseca (Sporting CP)
2 Monica Jusu Bah (Häcken)
2 Ereleta Memeti (Eintracht Frankfurt)
2 Tabitha Tindell (Häcken)
2 Modesta Uka (Austria Wien)
Assist e gol, classifica combinata Women's Europa Cup 2025/26 (fase finale, dagli ottavi di finale in poi)
8 Michaela Khýrová (Sparta Praha)
5 Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt)
4 Telma Encarnação (Sporting CP)
4 Monica Jusu Bah (Häcken)
4 Felicia Schröder (Häcken)
4 Anna Walter (Nordsjælland)
Migliori marcatrici Women's Europa Cup 2025/26 (qualificazioni)
5 Andrene Smith (Spartak Subotica)
5 Amélie Delabre (Anderlecht)
5 Mickaella Cardia (Anderlecht)
4 Elisa Polli (Inter)