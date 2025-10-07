Secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup: le ultime
martedì 7 ottobre 2025
Hammarby e Häcken ipotecano la qualificazione con due ampie vittorie nelle gare di martedì.
Contenuti top media
Corpo articolo
Il secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup è iniziato martedì e proseguirà fino a giovedì prossimo.
Nelle gare di martedì, l'Hammarby vince 4-1 contro il Brann grazie a una tripletta di Ellen Wangerheim in 12 minuti nel secondo tempo. A Göteborg, Helena Sampaio entra dalla panchina e segna tre gol in 15 minuti nella vittoria per 4-0 dell'Häcken contro il Katowice.
Il Rosengård perde 3-0 in casa dello Sporting CP, mentre il Gintra si impone 1-0 sul Nordsjælland.
L'Eintracht Frankfurt, quattro volte campione d'Europa, è tra le squadre in campo mercoledì. Le 16 vincitrici del secondo turno preliminare accedono al sorteggio della fase a eliminazione diretta di venerdì 17 ottobre. Chi partecipa al secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup? 1 qualificata di diritto (Slovácko)
11 vincitrici del primo turno di qualificazione di Women's Europa Cup
11 seconde classificate nei gironi del secondo turno di qualificazione di Women's Champions League
9 squadre eliminate al terzo turno di qualificazione di Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione Women's Europa Cup
Orari CET
Andata
Martedì 7 ottobre
Gintra - Nordsjælland 1-0
Häcken - Katowice 4-0
Hammarby - Brann 4-1
Sporting CP - Rosengård 3-0
Mercoledì 8 ottobre
YB Frauen - SFK 2000 Sarajevo (14:00)
Slavia Praha - Austria Wien (15:00)
Inter - Vllaznia (18:00)
Mura - Dinamo-BSUPC (18:00)
Vorskla Poltava - Fortuna Hjørring (18:00)
HB Køge - Glasgow City (18:30)
Sparta Praha - Ferencváros (19:00)
GC Frauenfussball - Ajax (19:00)
FC Minsk - PSV Eindhoven (19:00)
Eintracht Frankfurt - Slovácko (19:00)
Anderlecht - Braga (19:00)
Breidablik - Spartak Subotica (20:00)
Ritorno
Domenica 12 ottobre
Dinamo-BSUPC - Mura (15:00)
Mercoledì 15 ottobre
Spartak Subotica - Breidablik (17:00)
Vllaznia - Inter (18:00)
Fortuna Hjørring - Vorskla Poltava (18:00)
Nordsjælland - Gintra (18:00, andata 0-1)
Rosengård - Sporting CP (19:00, andata 0-3)
Slovácko - Eintracht Frankfurt (19:00)
Austria Wien - Slavia Praha (19:45)
Glasgow City - HB Køge (20:35)
Braga - Anderlecht (21:00)
Giovedì 16 ottobre
Ferencváros - Sparta Praha (14:00)
Katowice - Häcken (18:00, andata 0-4)
SFK 2000 Sarajevo - YB Frauen (18:00)
Brann - Hammarby (18:00, andata 1-4)
Ajax - GC Frauenfussball (19:30)
PSV Eindhoven - FC Minsk (da conf.)
Guida alle squadre
- Lo Slovácko esordisce in questa fase, mentre Ajax, Anderlecht, GC Frauenfussball, HB Køge e Spartak Subotica entrano direttamente nel primo turno di qualificazione.
- Glasgow City, Inter, Nordsjælland e PSV Eindhoven sono state trasferite al primo turno di qualificazione dalla UEFA Women's Champions League, da dove le restanti 20 contendenti si trasferiscono in questa fase.
- Il Frankfurt (in precedenza 1. FFC Frankfurt) ha vinto la UEFA Women's Cup/Women's Champions League quattro volte.
- Il Fortuna Hjørring è arrivata seconda nella Women's Cup 2002/03.
- Il Rosengård è stato semifinalista nel 2003/04 sotto il nome di Malmö e ha raggiunto altre sei volte i quarti di finale. Il Rosenborg (in precedenza Trondheims-Ørn) ha raggiunto le semifinali nel 2002/03.
- Ajax, Brann, Breidablik, Glasgow City, Häcken, Slavia e Sparta sono arrivate in passato ai quarti di Women's Champions League.
- Ajax, Breidablik, Brann, Frankfurt, Häcken, Hammarby, HB Køge, Rosengård, Slavia e Vllaznia hanno partecipato alla fase a gironi di Women's Champions League nelle ultime quattro stagioni. Ginta e Minsk hanno raggiunto gli ottavi nel formato precedente.
- GC Frauenfussball e Inter sono all'esordio in Europa.
- L'SFK 2000 Sarajevo è alla 23esima partecipazione a competizioni europee.
Le date della UEFA Women's Europa Cup 2025/26
Ottavi di finale
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon
Andata: 11/12 novembre
Ritorno: 19/20 novembre
Quarti di finale
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon
Andata: 11/12 febbraio
Ritorno: 18/19 febbraio
Semifinali
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon
Andata: 24/25 marzo
Ritorno: 1/2 aprile
Finale (andata e ritorno)
Sorteggio (da decidere l'ordine delle sfide): 17 ottobre, Nyon
Andata: 25 o 26 aprile
Ritorno: 2 o 3 maggio