Secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup: le ultime

martedì 7 ottobre 2025

Hammarby e Häcken ipotecano la qualificazione con due ampie vittorie nelle gare di martedì.

Ellen Wangerheim ha segnato una tripletta per l'Hammarby martedì
Il secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup è iniziato martedì e proseguirà fino a giovedì prossimo.

Nelle gare di martedì, l'Hammarby vince 4-1 contro il Brann grazie a una tripletta di Ellen Wangerheim in 12 minuti nel secondo tempo. A Göteborg, Helena Sampaio entra dalla panchina e segna tre gol in 15 minuti nella vittoria per 4-0 dell'Häcken contro il Katowice.

Il Rosengård perde 3-0 in casa dello Sporting CP, mentre il Gintra si impone 1-0 sul Nordsjælland.

L'Eintracht Frankfurt, quattro volte campione d'Europa, è tra le squadre in campo mercoledì. Le 16 vincitrici del secondo turno preliminare accedono al sorteggio della fase a eliminazione diretta di venerdì 17 ottobre.

Chi partecipa al secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup?

1 qualificata di diritto (Slovácko)
11 vincitrici del primo turno di qualificazione di Women's Europa Cup ﻿
11 seconde classificate nei gironi del secondo turno di qualificazione di Women's Champions League
9 squadre eliminate al terzo turno di qualificazione di Women's Champions League

Secondo turno di qualificazione Women's Europa Cup

Orari CET

Andata

Martedì 7 ottobre

Gintra - Nordsjælland 1-0 
Häcken - Katowice 4-0 
Hammarby - Brann 4-1 
Sporting CP - Rosengård 3-0 

Mercoledì 8 ottobre

YB Frauen - SFK 2000 Sarajevo (14:00)
Slavia Praha - Austria Wien (15:00)
Inter - Vllaznia (18:00)
Mura - Dinamo-BSUPC (18:00)
Vorskla Poltava - Fortuna Hjørring (18:00)
HB Køge - Glasgow City (18:30)
Sparta Praha - Ferencváros (19:00)
GC Frauenfussball - Ajax (19:00)
FC Minsk - PSV Eindhoven (19:00)
Eintracht Frankfurt - Slovácko (19:00)
Anderlecht - Braga (19:00)
Breidablik - Spartak Subotica (20:00)

Ritorno

Domenica 12 ottobre

Dinamo-BSUPC - Mura (15:00)

Mercoledì 15 ottobre

Spartak Subotica - Breidablik (17:00)
Vllaznia - Inter (18:00)
Fortuna Hjørring - Vorskla Poltava (18:00)
Nordsjælland - Gintra (18:00, andata 0-1)
Rosengård - Sporting CP (19:00, andata 0-3)
Slovácko - Eintracht Frankfurt (19:00)
Austria Wien - Slavia Praha (19:45)
Glasgow City - HB Køge (20:35)
Braga - Anderlecht (21:00)

Giovedì 16 ottobre

Ferencváros - Sparta Praha (14:00)
Katowice - Häcken (18:00, andata 0-4)
SFK 2000 Sarajevo - YB Frauen (18:00)
Brann - Hammarby (18:00, andata 1-4)
Ajax - GC Frauenfussball (19:30)﻿
PSV Eindhoven - FC Minsk (da conf.)

Guida alle squadre

  • Lo Slovácko esordisce in questa fase, mentre Ajax, Anderlecht, GC Frauenfussball, HB Køge e Spartak Subotica entrano direttamente nel primo turno di qualificazione.
  • Glasgow City, Inter, Nordsjælland e PSV Eindhoven sono state trasferite al primo turno di qualificazione dalla UEFA Women's Champions League, da dove le restanti 20 contendenti si trasferiscono in questa fase.
  • Il Frankfurt (in precedenza 1. FFC Frankfurt) ha vinto la UEFA Women's Cup/Women's Champions League quattro volte.
  • Il Fortuna Hjørring è arrivata seconda nella Women's Cup 2002/03.
  • Il Rosengård è stato semifinalista nel 2003/04 sotto il nome di Malmö e ha raggiunto altre sei volte i quarti di finale. Il Rosenborg (in precedenza Trondheims-Ørn) ha raggiunto le semifinali nel 2002/03.
  • Ajax, Brann, Breidablik, Glasgow City, Häcken, Slavia e Sparta sono arrivate in passato ai quarti di Women's Champions League.
  • Ajax, Breidablik, Brann, Frankfurt, Häcken, Hammarby, HB Køge, Rosengård, Slavia e Vllaznia hanno partecipato alla fase a gironi di Women's Champions League nelle ultime quattro stagioni. Ginta e Minsk hanno raggiunto gli ottavi nel formato precedente.
  • GC Frauenfussball e Inter sono all'esordio in Europa.
  • L'SFK 2000 Sarajevo è alla 23esima partecipazione a competizioni europee.

Le date della UEFA Women's Europa Cup 2025/26

Ottavi di finale

Sorteggio: 17 ottobre, Nyon 
Andata: 11/12 novembre
Ritorno: 19/20 novembre

Quarti di finale

Sorteggio: 17 ottobre, Nyon 
Andata: 11/12 febbraio
Ritorno: 18/19 febbraio

Semifinali

Sorteggio: 17 ottobre, Nyon 
Andata: 24/25 marzo
Ritorno: 1/2 aprile

Finale (andata e ritorno)

Sorteggio (da decidere l'ordine delle sfide): 17 ottobre, Nyon 
Andata: 25 o 26 aprile
Ritorno: 2 o 3 maggio

Il trofeo della nuova Women's Europa Cup è stato svelato in occasione del sorteggio del secondo turno di qualificazione
