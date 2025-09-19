Definiti gli accoppiamenti del secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup
venerdì 19 settembre 2025
Intro articolo
Il sorteggio ha definito le 16 sfide con gare d'andata e ritorno in programma il 7/8 e 15/16 ottobre.
Contenuti top media
Corpo articolo
Il sorteggio del secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup ha definito i 16 accoppiamenti con gare d'andata e ritorno in programma il 7/8 e 15/16 ottobre.
Questa è l'ultima fase in cui entrano nuove squadre nell'edizione inaugurale. Alle 11 vincitrici del primo turno di qualificazione di Women's Europa Cup si aggiunge lo Slovácko (in quanto qualificato di diritto), le 11 seconde dei gironi del secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League e le nove sconfitte nel terzo turno di qualificazione di Women's Champions League.
Accoppiamenti del secondo turno di qualificazione
Häcken - GKS Katowice
Sparta Praha - Ferencváros
Inter - Vllaznia
GC Frauenfussball - Ajax
Sporting CP - Rosengård
FC Minsk - PSV Eindhoven
Eintracht Frankfurt - Slovácko
Vorskla Poltava - Fortuna Hjørring
Breidablik - Spartak Subotica
Gintra - Nordsjælland
Anderlecht - Braga
YB Frauen - SFK 2000 Sarajevo
HB Køge - Glasgow City
Slavia Praha - Austria Wien
Mura - Dinamo-BSUPC
Hammarby - Brann
Team guide
- Lo Slovácko esordisce in questa fase, mentre Ajax, Anderlecht, GC Frauenfussball, HB Køge e Spartak Subotica entrano direttamente nel primo turno di qualificazione.
- Glasgow City, Inter, Nordsjælland e PSV Eindhoven sono state trasferite al primo turno di qualificazione dalla UEFA Women's Champions League, da dove le restanti 20 contendenti si trasferiscono in questa fase.
- Il Frankfurt (in precedenza 1. FFC Frankfurt) ha vinto la UEFA Women's Cup/Women's Champions League quattro volte.
- Il Fortuna Hjørring è arrivata seconda nella Women's Cup 2002/03.
- Il Rosengård è stato semifinalista nel 2003/04 sotto il nome di Malmö e ha raggiunto altre sei volte i quarti di finale. Il Rosenborg (in precedenza Trondheims-Ørn) ha raggiunto le semifinali nel 2002/03.
- Ajax, Brann, Breidablik, Glasgow City, Häcken, Slavia e Sparta sono arrivate in passato ai quarti di Women's Champions League.
- Ajax, Breidablik, Brann, Frankfurt, Häcken, Hammarby, HB Køge, Rosengård, Slavia e Vllaznia hanno partecipato alla fase a gironi di Women's Champions League nelle ultime quattro stagioni. Ginta e Minsk hanno raggiunto gli ottavi nel formato precedente.
- GC Frauenfussball e Inter sono all'esordio in Europa.
- L'SFK 2000 Sarajevo è alla 23esima partecipazione a competizioni europee.
Le date della UEFA Women's Europa Cup 2025/26
Ottavi di finale
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon
Andata: 11/12 novembre
Ritorno: 19/20 novembre
Quarti di finale
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon
Andata: 11/12 febbraio
Ritorno: 18/19 febbraio
Semifinali
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon
Andata: 24/25 marzo
Ritorno: 1/2 aprile
Finale (andata e ritorno)
Sorteggio (da decidere l'ordine delle sfide): 17 ottobre, Nyon
Andata: 25 o 26 aprile
Ritorno: 2 o 3 maggio