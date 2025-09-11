La finale della Women's Champions League 2027 si giocherà a Varsavia

Il Comitato Esecutivo UEFA ha scelto il National Stadium come sede della finale di UEFA Women's Champions League del 2027.

Inaugurato in vista di UEFA EURO 2012, dove ha ospitato cinque partite tra cui una semifinale, il National Stadium è stato la sede di molti eventi importanti, tra cui la finale di UEFA Europa League del 2015 e la Supercoppa UEFA del 2024. Sarà la prima volta che una finale UEFA femminile per club si giocherà in Polonia.