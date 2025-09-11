La finale della Women's Champions League 2027 si giocherà a Varsavia
giovedì 11 settembre 2025
Il National Stadium di Varsavia è stato scelto per ospitare la finale di UEFA Women's Champions League del 2027.
Il Comitato Esecutivo UEFA ha scelto il National Stadium come sede della finale di UEFA Women's Champions League del 2027.
Inaugurato in vista di UEFA EURO 2012, dove ha ospitato cinque partite tra cui una semifinale, il National Stadium è stato la sede di molti eventi importanti, tra cui la finale di UEFA Europa League del 2015 e la Supercoppa UEFA del 2024. Sarà la prima volta che una finale UEFA femminile per club si giocherà in Polonia.
Nuovo format e competizione
Dal 2025/26 le competizioni femminili per club della UEFA prevedono un nuovo format.
Il nuovo format della Women's Champions League avrà una fase campionato unica a 18 squadre (rispetto alle 16 della precedente fase a gironi). Le prime quattro classificate della fase campionato, si qualificheranno automaticamente ai quarti di finale, mentre le squadre classificate dal 5° al 12° posto si sfideranno negli spareggi per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta con gare d'andata e ritorno con in palio la qualificazione ai quarti. Dai quarti di finale in poi, la competizione seguirà il suo attuale format a eliminazione diretta che si concluderà con la finale in un campo neutro scelto dalla UEFA. La finale della UEFA Women's Champions League 2026 si giocherà a maggio all'Ullevaal Stadion di Oslo.
Per la prima volta, la UEFA organizzerà una seconda competizione femminile per club, la UEFA Women's Europa Cup (con partite ad eliminazione diretta), il che significa che tante nuove squadre potranno mettersi alla prova sul palcoscenico europeo e che alcune squadre eliminate nei primi turni della Women's Champions League avranno una seconda possibilità per sollevare un trofeo. La finale di Women's Europa Cup si giocherà con gare d'andata e ritorno nello stesso weekend delle semifinali di Women's Champions League.