Arsenal - Real Madrid 3-0 (tot. 3-2): super rimonta e semifinale per le Gunners

L'Arsenal ripete un'impresa compiuta 20 anni fa ribaltando uno svantaggio di due gol dopo la gara di andata e superando i quarti di finale di UEFA Women's Champions League contro il Real Madrid.

Il Madrid arriva dalla vittoria per 2-0 della scorsa settimana e rimane in vantaggio fino all'intervallo, ma già al 60' l'Arsenal è avanti nel risultato complessivo. A decidere l'incontro sono le reti di Alessia Russo (2) e Mariona Caldentey, che mandano le Gunners in semifinale contro il Lyon.

Momenti chiave 34': Misa neutralizza Kelly

46': Russo dà speranza all'Arsenal

49': Mariona sigla il 2-0

59': Russo segna il gol decisivo

La partita in breve: sprint Arsenal nella ripresa

L'Arsenal punta su Chloe Kelly, arrivata in prestito a gennaio, e parte subito all'attacco. Mariona Caldentey sfiora il gol con un colpo di testa, ma il Madrid si difende con la sicurezza di una squadra capace di imporsi 3-1 in campionato contro il Barcelona.

Kelly si rivela una minaccia costante e per poco non supera Misa Rodríguez, ma il Madrid, che costringe anche Daphne van Domselaar a qualche parata verso la fine del primo tempo, va al riposo con il vantaggio complessivo intatto. Già al 1' della ripresa, però, Mariona si invola sulla destra e serve Kelly, il cui cross viene deviato in rete da Russo.

La partita minuto per minuto: Arsenal - Madrid 3-0 (3-2 tot.)

Tre minuti dopo, Kelly serve un altro assist, stavolta per il colpo di testa perentorio di Mariona che vale il 2-0. Prima del quarto d'ora della ripresa, l'Arsenal passa in vantaggio con Russo, che insacca dopo una respinta di testa di Steph Catley su punizione di Katie McCabe.

L'Arsenal non toglie il piede dall'acceleratore e Russo cerca la tripletta, ma prima incorna a lato e poi costringe sia Misa che Maëlle Lakrar all'intervento. Brivido nel finale, quando Linda Caicedo ha un occasione per accorciare e mandare la gara ai supplementari, ma Van Domselaar è provvidenziale per le padrone di casa.

Visa Player of the Match: Alessia Russo (Arsenal)

Alessia Russo ha segnato due gol Arsenal FC via Getty Images

"Con due gol, ha offerto qualità nelle finalizzazioni quando contava di più. Ottimi il movimento e il tocco sul primo gol, mentre il secondo è stato quello della vittoria e ha dimostrato tutta la sua reattività. Notevole la sua intensità anche nel pressing alto dell'Arsenal".

Osservatori tecnici UEFA

Formazioni

Arsenal: Van Domselaar; Fox, Williamson, Catley, McCabe; Little (Blackstenius 90'), Maanum (Wältii 75'), Mariona; Kelly (Mead 74'), Russo, Foord

Real Madrid: Misa; Sheila García, María Méndez, Lakrar, Olga Carmona (Redondo 76'); Toletti, Angeldahl (Yasmim), Weir; Linda Caicedo, Bruun (Feller 76'), Athenea del Castillo