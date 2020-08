Renard trascina il Lione in finale

Il racconto del match

Selma Bacha festeggia il successo

Il gol di testa di Wendie Renard spedisce le campionesse in carica in finale, la nona in 11 anni e per la quarta volta contro il Wolfsburg.

Il Lione appare fin da subito leggermente superiore: Sara Björk Gunnarsdóttir, in campo al posto dell'infortunata Amandine Henry, si rende pericolosa di testa poco prima dell'intervallo. Al 66', il Paris è costretto a giocare in dieci per il doppio giallo ricevuto da Grace Geyoro dopo il fallo ai danni di Lucy Bronze: sugli sviluppi del calcio di punizione di Amel Majri, Renard colpisce di testa e insacca. Anche il Lione perde per espulsione Nikita Parris a 15 minuti dalla fine ma il Paris non riesce a colpire. Sarà il Lione a sfidare il Wolfsburg domenica in finale.

Parola all'esperta:

Wendie Renard insacca di testa UEFA via Getty Images

Verónica Boquete, vincitrice nel 2015 con il Francoforte

Un'altra grande semifinale. Avevamo detto che poteva decidersi grazie a un episodio e così è stato. Poche occasioni, margine minimo a separare le due squadre. Il Paris sarà distrutto ma ha giocato una grande Champions League. Il Lione torna ancora in finale ... Che spettacolo! Da non perdere domenica!

Formazioni

Paris: Endler; Lawrence, Paredes, Dudek; Morroni, Diani, Däbritz , Nadim (Baltimore 54', Bruun 81'), Geyoro; Bachmann (Formiga 67'), Katoto

Lyon: Bouhaddi; Bronze, Buchanan, Renard, Karchaoui (Bacha 73'); Gunnarsdóttir, Kumagai; Cascarino (Le Sommer 77'), Marozsán (Van de Sanden 87', Majri; Parris

Prossimo appuntamento?

Il Lione sfiderà il Wolfsburg in finale a San Sebastián domenica alle 20:00 CET.