Real Madrid - Santiago Wanderers, anteprima Coppa Intercontinentale Under 20 2026: dove guardarla, orario e giocatori chiave

Il Real Madrid affronterà il Santiago Wanderers nella Coppa Intercontinentale Under 20 2026 sabato 19 settembre allo stadio Santiago Bernabéu.

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In breve Quando: sabato 19 settembre, ore 12:30 CET

Dove: Stadio Santiago Bernabéu, Madrid

Cosa Coppa Intercontinentale Under 20 2026

Come seguire: clicca qui per il prepartita e la diretta

Dove guardarla: diretta streaming su UEFA.tv (non disponibile in Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù, Spagna, Uruguay e Venezuela)

Cosa devi sapere?

Tra i numerosi eventi presentati nell'ambito della cooperazione tra UEFA e CONMEBOL, siamo giunti alla quinta edizione della Coppa Intercontinentale Under 20, che oppone i detentori della UEFA Youth League e i vincitori della Copa Libertadores Under 20; è la prima edizione a essere ospitata dalle squadre europee. Il Benfica ha vinto la prima a Montevideo nel 2022, ma da allora il Sud America ha dominato: il Boca Juniors si è aggiudicato il titolo in Argentina nel 2023 e il Flamengo ha trionfato per due anni consecutivi al Maracanã.

Il Flamengo si è però visto negare la tripletta nel 2026 perdendo contro i Santiago Wanderers ai calci di rigore a Quito. È stata la prima volta che una squadra cilena ha alzato la coppa, emulando l'unico successo di una squadra cilena maggiore in Copa Libertadores ottenuto dal Colo-Colo nel 1991.

Il trionfo del Santiago Wanderers in Copa Libertadores Sub-20 2026 Primo posto Gruppo C: 2-0 contro Nacional (Quito), 2-0 contro Belgrano (Quito), 3-3 contro LDU Quito (Quito)

Semifinali: 2-1 contro Palmeiras (Quito)

Finale: 1-1, 5-4 dcr contro Flamengo (Quito)

L'attacco dei Wanderers è guidato da Christian Silva, nominato miglior giocatore della Copa Libertadores Under-20 dopo aver concluso il torneo da capocannoniere con quattro gol. Sulle fasce attaccano Ignacio Flores e Vicente Vargas, il cui gol del pareggio in extremis ha permesso ai Wanderers di accedere ai vittoriosi calci di rigore in finale contro il Flamengo.

Il regista Cristóbal Ponce e il difensore Cristopher Valenzuela sono già titolari fissi nella prima squadra dei Wanderers, ma grande attenzione è rivolta anche al diciottenne Denilson San Martín, mentre il portiere Juliano Méndez è stato incluso dopo il recente trasferimento dal Colo-Colo.

I Santiago Wanderers in allenamento giovedì. UEFA via Getty Images

Prima di partire per l'Europa, i Wanderers si sono preparati con l'amichevole di lunedì contro una selezione maggiore del Colo-Colo, perdendo 4-2 dopo essere stati in vantaggio per 2-0 all'intervallo. La squadra è allenata da Felipe Salinas, ex difensore che ha intrapreso la carriera di allenatore nel 2019 ed è approdato ai Wanderers nel 2025.

Con grande attesa in Cile, la partita, che inizierà alle 7:30 ora locale, sarà trasmessa su un maxischermo nel centro di Valparaíso nell'ambito delle celebrazioni nazionali delle Fiestas Patrias.

Il trionfo del Real Madrid in UEFA Youth League 2025/26 Quarto posto fase campionato: 3-2 c contro Marsiglia, 4-1 t contro Kairat Almaty, 1-0 c contro Juventus, 4-0 t contro Liverpool, 2-0 t contro Olympiacos, 0-4 c contro Manchester City

Sedicesimi di finale: 5-2 c contro Marsiglia

Ottavi di finale: 1-0 c contro Chelsea

Quarti di finale: 2-1 c contro Sporting CP

Semifinali: 1-1, 5-4 dcr contro Paris Saint-Germain (Losanna)

Finale: 1-1, 4-2 dcr contro Club Brugge (Losanna)

Il Real Madrid ha l'onore di essere la prima squadra europea a ospitare la competizione, avendo conquistato il suo secondo titolo in UEFA Youth League ad aprile (il precedente successo del 2020 risaliva a prima dell'introduzione della Coppa Intercontinentale). Il pressing ad alta intensità del Real sotto la guida di Álvaro López ha colpito l'unità di analisi UEFA, mentre il portiere Javi Navarro è stato eroico ai rigori contro Paris Saint-Germain e Club Brugge.

Navarro e gli altri vincitori della Youth League del Real Madrid, ovvero Daniel Yáñez, Jesús Fortea, Diego Aguado e Mario Rivas, hanno poi contribuito alla vittoria della Spagna agli Europei Under 19 a luglio (così come il centrocampista Thiago Pitarch, che non sarà in campo sabato per via degli impegni con la nazionale maggiore). La scorsa settimana, Yáñez ha anche segnato una doppietta nella prima partita di Youth League del Real Madrid, vinta 3-0 contro l'Inter.

Gli assenti rispetto alla scorsa stagione sono Jacobo Ortega, autore del gol decisivo in finale, e Víctor Valdepeñas, ceduti in estate, così come l'attaccante Jaime Barroso, ancora in fase di recupero da un infortunio. Tuttavia, Roberto Martín, infortunato per la finale di Losanna, è disponibile e in attacco. Potrebbe esserci anche Fran Santamaría, arrivato quest'estate dal Castellón e autore di un gol al debutto in Youth League contro l'Inter.

Tra i convocati figura anche il centrocampista Sergio Martínez, autore di un gol all'esordio in Liga con il neopromosso Racing Santander prima del trasferimento al Real Madrid ad agosto (e incluso nella rosa per la UEFA Champions League). Anche Yeremaiah Ramos, l'unico diciassettenne della squadra Under 20 del Real Madrid, potrebbe trovare spazio in attacco.

Finale UEFA Youth League 2026: Club Brugge 1-1 Real Madrid (2-4 dcr)

Le parole dal campo

Jorge Cestero, centrocampista del Real Madrid: "I Santiago Wanderers sono una squadra molto difficile e fisicamente forte. Sappiamo che stanno giocando bene e dobbiamo dare il massimo se vogliamo vincere, sarebbe una gioia immensa. Tutti vogliono vincere; chiudere la stagione con questo titolo sarebbe fantastico per tutti noi".

Felipe Salinas, allenatore Santiago Wanderers : "Rappresentiamo non solo un paese, ma tutto il Sud America. Abbiamo vinto la Copa Libertadores, quindi abbiamo una responsabilità maggiore, ma quello che ho detto ai ragazzi è che dobbiamo goderci i momenti come questi perché sono unici".

"Poter venire in Europa, calpestare il terreno del Real Madrid, giocare nel leggendario Bernabéu, credo sia meraviglioso per chiunque. Scendere in campo e giocare lì sarà una gioia immensa, ma sanno anche che siamo qui per competere. In questo senso, sappiamo bene che questa è una finale importante e cercheremo di dare il massimo".

Highlights Coppa Intercontinentale U20 2025: Flamengo - Barcellona 2-2 (6-5 dcr)

Sono previsti i tempi supplementari?

La finale prevede solo i 90 minuti regolamentari, senza tempi supplementari. Se il risultato è di parità al termine dei tempi regolamentari, si andrà direttamente ai calci di rigore. Ogni squadra può utilizzare cinque dei suoi 12 sostituti.