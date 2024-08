Flamengo - Olympiacos, anteprima Coppa Intercontinentale 2024 Under 20: dove guardarla, orario, giocatori chiave

Il Flamengo affronterà l'Olympiacos al Maracanã di Rio de Janeiro, in Brasile, sabato 24 agosto nella finale di Coppa Intercontinentale Under 20 del 2024.

In breve Quando: sabato 24 agosto, ore 21:00 CET (16:00 ora locale)

Dove: Maracanã, Rio de Janeiro, Brasile

Cosa: Coppa Intercontinentale 2024 Under 20

Dove guardarla: diretta streaming su UEFA.tv nei territori europei

Dove vedere Flamengo - Olympiacos in TV e in streaming

La partita della Coppa Intercontinentale Under 20 sarà disponibile anche nei seguenti territori attraverso le emittenti partner UEFA e CONMEBOL:

Cechia: AMC Networks (Sport 1)

Grecia: COSMOTE TV, Alter Ego

Georgia: Silknet

Ungheria: Sport 1

Spagna: Ziggo Sport, Telefónica

Regno Unito: TNT Sports

Brasile: Globo, Fla TV

Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Guyana Francese, Guyana, Paraguay, Perù, Suriname, Uruguay e Venezuela; Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama; Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Cuba, Curacao, Dominica, Repubblica Dominicana, Grenada, Guadalupa, Haiti, Giamaica, Martinica, Montserrat, Antille Olandesi, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Marten, St. Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos: ESPN

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su UEFA.tv in:

Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Bielorussia, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Isole Faroe, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gibilterra, Grecia, Islanda, Israele, Italia, Kazakistan, Kosovo, Ungheria, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica d'Irlanda, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Regno Unito, Ungheria.

Guida alla partita

Tra gli eventi lanciati col nuovo accordo tra UEFA e CONMEBOL, c'è la Coppa Intercontinentale U20, giunta alla sua terza edizione. La prima, nel 2022, è stata vinta dal Benfica, vincitore della UEFA Youth League, contro il Peñarol all'Estadio Centenario di Montevideo, mentre l'anno scorso la vittoria è andata al Boca Juniors, vincitore della Copa Libertadores Sub-20 del 2023, che ha battuto l'AZ Alkmaar ai rigori alla Bombonera di Buenos Aires.

La vittoria del Flamengo nella finale di Copa Libertadores Sub-20 del 2024

Quest'anno il Flamengo ha battuto in rimonta il Boca Juniors a Maldonado, in Uruguay, a marzo, conquistando il suo primo titolo di Copa Libertadores Sub-20, e diventando la prima squadra nelle otto edizioni del torneo a vincere tutte le partite entro i 90 minuti. Questo ha garantito che l'annuale sfida intercontinentale venisse disputata in Brasile e in un altro celebre stadio, oltre a dare al Flamengo la possibilità di emulare il trionfo nella Coppa Intercontinentale del 1981, quando con un Zico al massimo della forma ha battuto il Liverpool per 3-0 a Tokyo.

Il cammino trionfale del Flamengo nella Copa Libertadores 2024 Sub-20 Fase a gironi: V1-0 contro Defensor Sporting (Maldonado), V2-1 contro Aucas (Maldonado), V4-1 contro Sporting Cristal (Maldonado)

Semifinale: V2-1 contro Rosario Central (Maldonado)

Finale: V2-1 contro Boca Juniors (Maldonado)

Tra i giocatori più decisivi del Flamengo nel successo sudamericano c'è Lorran, che nel gennaio 2023 è diventato il più giovane marcatore a livello maggiore andando in gol a 16 anni e 205 giorni. Il fantasista brasiliano, che indossa la pesante numero 10 di Zico, in finale ha prima realizzato il pareggio e poi siglato il gol della vittoria poco prima dell'intervallo. Tuttavia, sebbene sia nella rosa del Flamengo per la partita di sabato, Lorran ha viaggiato con la squadra maggiore a La Paz per la partita di Libertadores di giovedì con il Bolivar rimanendo in panchina.

Il terzino sinistro Iago Teodoro è stato un'altra stella della squadra nella Libertadores Sub-20, non solo per il suo prezioso lavoro difensivo ma anche per i suoi gol, in particolare su palle inattive grazie ai suoi 190 cm di altezza. Ha chiuso la competizione come capocannoniere insieme al compagno di club Wallace Yan con quattro reti, tra cui due nel successo per 2-1 in semifinale contro il Rosario Central (il primo gol su rigore, il secondo di testa su calcio d'angolo).

Wallace Yan è andato a segno in tutte e tre le partite della fase a gironi in Uruguay, mentre l'esterno nigeriano Shola Ogundana, autore del gol del pareggio nell'ultima partita del girone, ha firmato un contratto con il Flamengo questo mese dopo essere stato in prestito. Sulla destra invece ha dato filo da torcere agli avversari la coppia Lucyan e Rayan Lucas. L'ex nazionale brasiliano, Filipe Luìs ha preso le redini del Flamengo avendo sostituito Màrio Jorge in panchina.

Finale UEFA Youth League 2024: Olympiacos - Milan 3-0

Se per il Flamengo e il Brasile in generale i titoli sono un'abitudine, la vittoria dell'Olympiacos nella UEFA Youth League ad aprile ha dato alla Grecia il primo trofeo europeo, successo emulato poche settimane dopo dalla prima squadra nella UEFA Europa Conference League. Dopo aver superato il percorso Campioni nazionali e aver eliminato ai rigori sia l'Inter che il Lens, l'Olympiacos ha battuto 3-1 il Bayern Monaco a domicilio, qualificandosi alle Finals di Nyon.

Nelle Finals, i greci hanno quindi battuto il Nantes in semifinale, prima di travolgere il Milan per 3-0 conquistando il titolo. Al vantaggio su rigore di Mouzakitis, sono seguite le reti di Antonios Papakanellos e Theofanis Bakoulas, tutti in sette minuti dopo l'ora di gioco.

Il cammino trionfale dell'Olympiacos nella UEFA Youth League 2023/24 Primo turno percorso Campioni: V6-2tot. contro Lecce (V3-1c, V3-1t)

Secondo turno percorso Campioni: V7-0tot. contro Gabala (V3-0t, V4-0c)

Spareggi: V0-0, 6-5dcr contro Inter (c)

Ottavi di finale: V2-2, 4-2dcr contro Lens (c)

Quarti di finale: V3-1 contro Bayern München (t)

Semifinale: V0-0, 3-1dcr contro Nantes (Nyon)

Finale: V3-0 contro AC Milan (Nyon)

L'unità di analisi della UEFA ha sottolineato come l'Olympiacos abbia utilizzato sia l'ampiezza, in particolare col terzino sinistro Nektarios Alafakis in collegamento con Stavros Pnevmonidis, sia il pressing energico per avere la meglio sul Milan, con Bakoulas e Mouzakitis a gestire il centrocampo. Mouzakitis ha realizzato sei gol in tutta la campagna, arrivando a un gol dal titolo di capocannoniere della competizione. Anche il portiere Sina ha svolto un ruolo cruciale, ma ora è in prestito al Rio Ave in Portogallo insieme al terzino destro Konstantinos Kostoulas, gli unici due titolari della finale di Nyon che non andranno in Brasile.

L'intervista: Sotirios Sylaidopoulos

Sotirios Sylaidopoulos, che ha allenato l'Olympiacos fino alla vittoria di Nyon prima di diventare a tempo pieno il vice di José Luis Mendilibar in prima squadra, tornerà ad allenare i suoi ragazzi a Rio de Janeiro e potrà schierare giocatori del calibro di Bakoulas, Mouzakitis, Papakanellos, il difensore Isidoros Koutsidis e l'attaccante Charalambos Kostoulas, che hanno fatto il ritiro pre-campionato con la prima squadra.

Le parole dal campo

Sotiris Silaidopoulos, allenatore Olympiacos: "Il Flamengo è una squadra molto forte dotata di tanti talenti individuali e rapido dalla trequarti in su. Sono sicuro che sarà una partita molto difficile".

"Il nostro obiettivo è quello di scendere in campo con la squadra migliore e più forte possibile, in modo da dare ai ragazzi la possibilità di giocare una partita importante che li aiuterà a crescere e, in secondo luogo, poter competere nel miglior modo possibile per un trofeo molto importante per il club ma anche per la Grecia".

L'intervista: Isidoros Koutsidis

Isidoros Koutsidis, difensore Olympiacos: "È una grande emozione. Sarà fantastico giocare in uno stadio prestigioso e conosciuto a livello mondiale come il Maracanã. Ciò che rende questa esperienza particolarmente unica è giocare di fronte a così tante persone, che allo stesso tempo sono appassionati di calcio e condividono una cultura calcistica diversa".

Filipe Luís, allenatore Flamengo: “L'Olympiacos è una squadra che gioca in maniera molto aggressiva e pressa a tutto campo col suo 5-2-3. Pressano molto e non vogliono rompere quella linea a cinque, perché si sentono protetti. Sarà molto difficile".

“A loro piace pressare, non si preoccupano di stare senza palla e in fase di possesso giocano in modo più diretto. Dovremo dare il massimo per lasciare il Maracanã da campioni”.

Ci saranno supplementari?

Questa partita secca si giocherà nell'arco di 90 minuti. Non sono previsti supplementari, quindi in caso di pareggio si andrà direttamente ai calci di rigore. Ogni squadra potrà usare cinque panchinari su 12.

Coppa Intercontinentale U20: il trofeo