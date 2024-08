Silaidopoulos pronto per la partita dell'Olympiacos al Maracanã

Quando ad aprile l'Olympiacos ha battuto il Milan nella finale di UEFA Youth League, Sotiris Silaidopoulos è diventato il primo allenatore di sempre a guidare una squadra greca alla vittoria in una competizione UEFA.

Il mese successivo, nel suo ruolo di assistente dell'allenatore della prima squadra, José Luis Mendilibar, Silaidopoulos era in panchina quando l'Olympiacos ha vinto la UEFA Conference League. Adesso Silaidopoulos guiderà dalla panchina la formazione giovanile del club nel prestigioso stadio del Maracanã di Rio de Janeiro nella Coppa Intercontinentale Under 20 che si giocherà sabato contro il Flamengo, vincitore della Copa Libertadores Sub-20 della CONMEBOL.

Silaidopoulos ha parlato a UEFA.com di quella partita, del significato dei successi delle sue squadre per il calcio greco e dell'importanza di integrare i vincitori della Youth League nella prima squadra.

Sulla partita al Maracanã...

Innanzitutto per noi è una grande esperienza poter giocare in uno stadio come il Maracanã. Avere l'opportunità di giocare al Maracanã, contro il Flamengo, per un trofeo così importante per il club e per la Grecia, è un'esperienza unica nella vita che ci accompagnerà per sempre.

Sul Flamengo...

Abbiamo analizzato un buon numero di partite del Flamengo, sia in Libertadores che nella stagione regolare. È una squadra molto forte dotata di individualità importanti e che fa della rapidità il suo punto forte. Sono sicuro che sarà una partita molto difficile.

Hanno il vantaggio di giocare in casa e, soprattutto, hanno giocato più partite di noi di recente, visto che il nostro campionato non è ancora iniziato.

Sarà l'ultima partita con la sua vecchia squadra U19, cosa prova?

Naturalmente, per me e per alcuni giocatori sarà l'ultima partita in questa fascia di età. Non potrebbe esserci finale migliore.

Non dimentichiamo che questa squadra ha ottenuto risultati straordinari sia a livello nazionale, con due campionati consecutivi, sia a livello internazionale con la vittoria della Youth League - la prima per una squadra greca. Vogliamo chiudere il nostro cerchio nel miglior modo possibile, e vincere la Coppa Intercontinentale sarebbe l'ultima tappa per tutta la squadra a livello giovanile.

Il trionfo in Youth League ha contribuito a ispirare la squadra maggiore nella Conference League?

Avendo partecipato a entrambi i successi, sia in Youth League come allenatore che nella prima squadra come vice di Mendilibar, credo che ci sia stata un'influenza reciproca tra le squadre che ha contribuito a far crescere questa convinzione. Entrambi i successi sono strettamente legati e vanno di pari passo; siamo molto, molto felici e orgogliosi di questo.

Queste vittorie e quella potenziale a Rio de Janeiro possono aumentare la fiducia dei club greci nelle competizioni internazionali?

Questi successi creano un percorso di fiducia per le altre squadre e per il calcio greco. Sono molto ottimista sul futuro del calcio greco, sia per quanto riguarda le squadre, sia per quanto riguarda i talenti che stanno arrivando dai nostri club.

L'Olympiacos ha fatto da apripista e adesso, dopo i due successi della passata stagione, possiamo dire che faccia parte dell'élite dei club europei.

Sulla volontà di portare i talenti dell'Olympiacos che hanno vinto la Youth League in prima squadra...

Innanzitutto, il fatto che in questo momento abbiamo portato cinque ragazzi dalle giovanili in prima squadra, è molto importante per il club. È un piano che è stato messo in atto negli ultimi tre o quattro anni e sembra funzionare bene.

Vincere la Youth League, che considero una versione ridotta della Champions League, è fondamentale. Il modo in cui l'abbiamo vinta dimostra che l'Olympiacos ha basi solide e un futuro promettente. Credo che giocare in Youth League ci abbia aiutato a far crescere questi ragazzi.

Sul compito del suo successore come allenatore dell'Olympiacos U19, Romain Pitau...

È molto importante crescere sia come accademia che come squadra: questa squadra ha fissato l'asticella molto in alto. Ho la massima fiducia nell'accademia e nel suo funzionamento, così come nell'intera organizzazione. Avremo una squadra molto forte per la nuova stagione.

Non è facile ripetere i successi della passata stagione, ma ciò che più conta è la crescita dei giovani e portarli in prima squadra. Al di là di tutti i titoli e di tutte le cose che abbiamo ottenuto, il risultato più grande, la gioia e l'orgoglio più grandi è vedere questi ragazzi giocare in prima squadra. Se abbiamo contribuito anche solo in minima parte a realizzare i loro sogni, questo non può che rendermi felice e orgoglioso.