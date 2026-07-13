EURO Under 19: la Squadra del Torneo

Il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA ha presentato la Squadra del Torneo per il Campionato Europeo Under 19 UEFA del 2026 in Galles.

La selezione comprende sei giocatori della Spagna, oltre a due della Germania, seconda classificata, altri due dell'Ucraina, semifinalista, e uno dell'Italia.

Portiere: Manu González (Spagna)

Manu González, numero uno della Spagna, è stato il vincitore del premio di Miglior Portiere del Torneo a UEFA EURO Under 19. La Roja ha concluso il torneo in Galles senza subire nemmeno un gol nelle cinque partite disputate. Oltre a distinguersi per lucidità nelle scelte e qualità nella costruzione del gioco dal basso, González ha neutralizzato il 100% dei tiri indirizzati verso la sua porta, compresi cinque interventi decisivi nella vittoria per 2-0 contro la Germania nella finale.

Difensore: Danylo Malov (Ucraina)

Danylo Malov, terzino sinistro dell'Ucraina, ha disputato ogni minuto del percorso della sua nazionale fino alle semifinali. Dotato di una notevole struttura fisica, ha mostrato un'ottima capacità nel coprire grandi porzioni di campo, risultando efficace sia in fase difensiva che offensiva. Il suo contributo alla manovra d'attacco è stato determinante grazie ai tempi d'inserimento, alla qualità delle combinazioni con i compagni nell'ultimo terzo di campo e alla capacità di creare occasioni, come testimoniano i quattro passaggi chiave realizzati nelle quattro partite disputate.

Difensore: Andrea Natali (Italia)

Andrea Natali è stato il punto di riferimento della retroguardia italiana, distinguendosi per atletismo, agilità e rapidità nei ripiegamenti difensivi. Ha dominato i duelli individuali e neutralizzato numerose incursioni avversarie grazie alla sua capacità di recuperare il possesso con tempestività. In fase di costruzione ha mostrato grande personalità, conducendo palla negli spazi per creare superiorità numerica, giocando con qualità sia con passaggi corti e rapidi sia con precise aperture diagonali, che hanno rappresentato una solida base per lo sviluppo della manovra offensiva dell'Italia.

Difensore: Mario Rivas (Spagna)

In coppia con il compagno di reparto Andrés Cuenca, Mario Rivas ha svolto un ruolo fondamentale nel trionfo della Spagna. Ha impressionato per la lucidità nella gestione del pallone anche sotto pressione, dando qualità e continuità alla costruzione del gioco. In fase difensiva ha unito maturità, calma e aggressività nei momenti decisivi, dimostrandosi sempre affidabile. Anche in finale è stato uno dei migliori in campo.

Difensore: Rafael Pinto Pedrosa (Germania)

Rafael Pinto Pedrosa ha messo in mostra grande intelligenza tattica e capacità di adattamento in una Germania capace di alternare pressing alto, medio e basso. La qualità dei suoi cross e l'ottima intesa con i compagni gli hanno permesso di creare numerose occasioni da gol, come dimostrano i sei passaggi chiave realizzati nel corso del torneo. In fase difensiva ha garantito il controllo della propria corsia grazie a scelte sempre lucide, abbinate alla capacità di interpretare con aggressività i momenti in cui era necessario alzare l'intensità.

Centrocampista: Pavlo Liusin (Ucraina)

Pavlo Liusin ha impressionato per la capacità di proteggere il pallone sotto pressione e di individuare il momento ideale per superare le linee avversarie con passaggi precisi e incisivi. La sua creatività è stata uno degli elementi chiave del percorso dell'Ucraina e ha chiuso il torneo con un bottino di un gol e tre assist.

Centrocampista: Quim Junyent (Spagna)

Quim Junyent, centrocampista della Spagna, è stato nominato Miglior Giocatore del Torneo: "grazie alla capacità di giocare con entrambi i piedi, Junyent ha dimostrato qualità tecniche e intelligenza tattica di altissimo livello, ricevendo con continuità il pallone anche sotto forte pressione, dialogando con i compagni e superando le linee avversarie con passaggi intelligenti", come ha spiegato il Gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA. "Ha inoltre mostrato un'energia costante nel pressing, mantenendo sempre lucidità nei momenti di transizione". Il numero 8 ha chiuso la competizione con un gol e tre assist. La rete è arrivata nella vittoria per 7-0 contro il Galles all'esordio, con un delizioso pallonetto, mentre tra gli assist spicca quello per Sergio Esteban nel successo per 4-0 contro Germania nella terza giornata.

Centrocampista: Xavi Espart (Spagna)

Xavi Espart ha dettato i tempi della Spagna per tutta la durata del torneo, fungendo da collegamento fondamentale tra difesa e attacco. Il centrocampista ha dato prova di grande affidabilità sotto pressione, distinguendosi per l'elevata qualità tecnica negli spazi stretti e per la pericolosità del suo tiro dalla distanza, caratteristiche che gli hanno permesso di realizzare due gol decisivi: il primo contro il Galles all'esordio e il secondo, contro la Croazia in semifinale. Il suo contributo ha garantito alla Spagna grande equilibrio difensivo e un controllo tattico pressoché totale della partita.

Centrocampista: Thiago Pitarch (Spagna)

Thiago Pitarch, reduce da una stagione impreziosita da sei presenze in UEFA Champions League con il Real Madrid, ha avuto un impatto significativo anche a EURO Under 19 del 2026, chiudendo il torneo con cinque assist. Ha affrontato la competizione con grande maturità e qualità negli ultimi trenta metri, risultando determinante nella rifinitura e nella creazione delle occasioni da gol. La sua intelligenza tattica gli ha permesso di sviluppare un'ottima intesa con i compagni di reparto e di interpretare con efficacia tutti i ruoli del centrocampo, garantendo equilibrio alla manovra della Spagna.

Attaccate: Otto Stange (Germania)

Otto Stange ha chiuso il torneo da capocannoniere a pari merito con lo spagnolo José Antonio Morante, realizzando quattro reti. Ha messo in mostra una notevole capacità di sfruttare la propria velocità nelle transizioni offensive, attaccando gli spazi e rappresentando una costante minaccia per le difese avversarie. Le sue qualità gli hanno permesso di costruirsi numerose occasioni da gol e di confermarsi tra gli attaccanti più incisivi della competizione.

Attaccante: José Antonio Morante (Spagna)

José Antonio Morante ha dimostrato grande versatilità, interpretando con efficacia entrambi i ruoli sulle corsie offensive. Il suo rendimento è stato di altissimo livello: oltre a chiudere il torneo da capocannoniere a pari merito con quattro reti, ha fornito anche nove passaggi chiave.

Giocatore del Torneo: Quim Junyent

L'analisi e le considerazioni degli osservatori tecnici costituiranno la base di un rapporto tecnico del torneo, che sarà disponibile più avanti quest'anno su uefatechnicalreports.com.