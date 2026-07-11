Riepilogo finale EURO Under 19: la Spagna conquista EURO Under 19
sabato 11 luglio 2026
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La Spagna vince con la Germania in finale e conquista EURO Under 19 2026.
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La Spagna ha vinto il Campionato Europeo Under 19 UEFA del 2026 con un'ottima prestazione contro la Germania al Racecourse Ground di Wrexham.
Momenti chiave
10' Occasione per Stange
30' Il n. 9 della Germania ancora pericoloso
39' Hugo López colpisce la traversa
44' Il n. 9 della Spagna trova il vantaggio
48' Mario Rivas raddoppia di testa
57' Reimers sfiora il gol
79' Culbreath non trova la porta
87' Fields colpisce centrale verso il portiere avversario
La partita in breve: la Spagna si impone sulla Germania
Spagna e Germania, per la finale di Wrexham, scendono in campo con lo stesso XI titolare che ha permesso alle due squadre di trionfare in semifinale.
La Spagna gestisce il possesso palla fin dal fischio d’inizio, come ha sempre fatto in questa fase finale. La Germania, però, trova inizialmente le giuste contromisure grazie a un assetto difensivo compatto e crea le due occasioni più importanti della prima mezz’ora con Otto Stange.
Dopo poco meno di dieci minuti, Stange impegna per la prima volta Manu González con una conclusione dall’interno dell’area di rigore. Venti minuti più tardi, il numero 9 tedesco si ripete: supera Andres Cuenca e calcia rasoterra, ma il portiere spagnolo salva ancora con le gambe.
Con l'intervallo che si avvicina, la Spagna crea due occasioni per il suo numero 9 Hugo López e trova il vantaggio proprio con l'attaccante del Villarreal. Pochi minuti dopo aver sfiorato il gol con un pallonetto che si stampa sulla traversa, López si fa trovare per la respinta decisiva sul tiro di Daniel Yañez, firmando l'1-0 con cui la Spagna va al riposo.
La Spagna raddoppia a inizio ripresa grazie a due protagonisti inattesi: i difensori centrali Andres Cuenca e Mario Rivas. Tutto nasce da una conclusione dalla distanza di Cuenca, respinta in corner da Florian Hellstern. Sugli sviluppi dell'angolo battuto da Daniel Yañez, è poi Rivas a svettare sul primo palo e a firmare di testa il gol del 2-0.
La Germania sfiora il gol che potrebbe riaprire la partita al 57', quando Moritz Reimers lascia partire una conclusione potente verso il primo palo, ma Manu González si supera e salva ancora la Spagna.
Nel finale, Montrell Culbreath non inquadra la porta di testa sul cross di Rafael Pinto Pedrosa, mentre Jykese Fields colpisce centralmente verso il portiere spagnolo. La difesa della Spagna resiste fino al triplice fischio e chiude il torneo senza subire nemmeno un gol.
Formazioni iniziali
Spagna: Manu González; Fortea, Mario Rivas, Cuenca, Salinas; Quim Junyent, Xavi Espart, Thiago Pitarch; Yanez, Hugo, Morante
Germania: Hellstern; Nink, Schmetgens, Erlein, Pinto Pedrosa; Mamuzah Lum, Catovic, Culbreath; Reimers, Onyeka, Stange