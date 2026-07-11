Giocatore del Torneo di EURO Under 19: Quim Junyent della Spagna

Il Gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA ha scelto Quim Junyent come Giocatore del Torneo del Campionato Europeo Under 19 UEFA 2026.

Gli osservatori hanno motivato così la scelta: "grazie alla sua capacità di giocare con entrambi i piedi, Junyent ha messo in mostra qualità tecniche e tattiche di altissimo livello. Riesce con continuità a ricevere palla anche sotto forte pressione, dialoga efficacemente con i compagni e rompe le linee avversarie con passaggi intelligenti. Inoltre, garantisce un'intensità costante nel pressing su ampie porzioni di campo, mantenendo sempre lucidità nei momenti di transizione".

Il centrocampista conclude il torneo con un gol – uno splendido pallonetto realizzato contro il Galles – e tre assist, tra cui quello spettacolare per Sergio Esteban nella sfida della fase a gironi contro la Germania.

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