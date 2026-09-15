Confermate le sedi della Supercoppa 2027 e 2028

Sono state decise le sedi delle Supercoppe UEFA del 2027 e del 2028: la Johan Cruyff ArenA di Amsterdam, nei Paesi Bassi, ospiterà l’edizione del 2027, mentre l’Astana Arena di Astana, in Kazakistan, sarà il palcoscenico di quella del 2028.

Sedi delle prossime Supercoppe 2027: Johan Cruyff ArenA, Amsterdam﻿

2028: Astana Arena, Astana

La Johan Cruyff ArenA è lo stadio di casa dell'Ajax e in passato ha ospitato partite di grande rilievo come la finale di Champions League del 1998 tra Real Madrid e Juventus, la finale di Europa League 2013 tra Chelsea e Benfica, nonché alcune partite di EURO 2000 ed EURO 2020.

L'Astana Arena ha ospitato le partite interne dell'FC Astana in Champions League quando la squadra si era qualificata per la fase a gironi nella stagione 2015/16.

Questa sarà la prima Supercoppa che si disputerà in Kazakistan. I Paesi Bassi invece non ospitano la competizione dal 1995, quando la Supercoppa prevedeva partite di andata e ritorno.