Confermate le sedi della Supercoppa 2027 e 2028
martedì 15 settembre 2026
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La Johan Cruyff ArenA di Amsterdam, nei Paesi Bassi, ospiterà la Supercoppa del 2027, mentre l’Astana Arena di Astana, in Kazakistan, sarà la sede dell’edizione del 2028.
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Sono state decise le sedi delle Supercoppe UEFA del 2027 e del 2028: la Johan Cruyff ArenA di Amsterdam, nei Paesi Bassi, ospiterà l’edizione del 2027, mentre l’Astana Arena di Astana, in Kazakistan, sarà il palcoscenico di quella del 2028.
Sedi delle prossime Supercoppe
2027: Johan Cruyff ArenA, Amsterdam
2028: Astana Arena, Astana
La Johan Cruyff ArenA è lo stadio di casa dell'Ajax e in passato ha ospitato partite di grande rilievo come la finale di Champions League del 1998 tra Real Madrid e Juventus, la finale di Europa League 2013 tra Chelsea e Benfica, nonché alcune partite di EURO 2000 ed EURO 2020.
L'Astana Arena ha ospitato le partite interne dell'FC Astana in Champions League quando la squadra si era qualificata per la fase a gironi nella stagione 2015/16.
Questa sarà la prima Supercoppa che si disputerà in Kazakistan. I Paesi Bassi invece non ospitano la competizione dal 1995, quando la Supercoppa prevedeva partite di andata e ritorno.
Scelte le sedi delle altre finali UEFA
2027 fase finale Futsal Champions League: Biel/Bienne Arena, Svizzera
2028 Champions League: Munich Football Arena, Monaco di Baviera
2028 Europa League: National Arena, Bucarest
2028 Conference League: Juventus Stadium, Torino
2028 Women's Champions League: Parc Olympic Lyonnais, Lione-Décines
2028 Supercoppa: Astana Arena, Astana
2029 Champions League: Camp Nou, Barcellona
2029 Europa League: National Stadium Serbia, Belgrado
2029 Conference League: Puskás Aréna, Budapest
2029 Women's Champions League: National Stadium of Wales, Cardiff