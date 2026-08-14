Analisi della Supercoppa UEFA: Paris Saint-Germain, Aston Villa e l'arte dell'uno contro uno

La Supercoppa UEFA, giocata mercoledì a Salisburgo, ha acceso i riflettori sull'importanza dell'uno contro nel calcio d'elite.

La cronaca di Paris - Villa 2-1

Sono stati tre gli uno contro uno decisivi dell'avvincente sfida tra il Paris Saint-Germain e l’Aston Villa, ognuno dei quali ha portato a un gol.

Nell’articolo che segue, l’unità di analisi delle partite della UEFA esaminerà alcuni degli esempi più significativi osservati mercoledì sera e individuerà i dettagli più specifici su cui allenatori e giovani calciatori di calcio di base dovrebbero concentrarsi per migliorare e crescere.

Gli uno contro uno portano al gol

Insights di Supercoppa: il dominio degli uno contro uno

Nel primo video possiamo vedere i tre gol della partita, ciascuno dei quali nato da un uno contro uno. Il favoloso gol d’apertura di Khvicha Kvaratskhelia è arrivato dopo che il giocatore ha superato Matty Cash verso l’interno, approfittando di una pausa di una frazione di secondo del terzino, che si aspettava l’arrivo del sostegno di Boubacar Kamara.

"Nel momento in cui si accorge di non avere pressione da parte di Cash, che sta aspettando che Kamara accenni a tagliare verso l’interno, accade la magia", ha spiegato Roberto Martínez.

Il gol del pareggio dell’Aston Villa, segnato da Brian Madjo, è arrivato dopo un uno contro uno in profondità, con John McGinn che ha allontanato rapidamente la palla da Nuno Mendes prima di effettuare uno dei tanti ottimi cross dalla destra.

Infine il gol della vittoria di Desiré Doué, come ha osservato Martínez, è stato un uno contro uno col portiere. Vale la pena notare sia il tempismo e la traiettoria della corsa per rimanere dietro la linea della difesa, sia la freddezza nella conclusione.

"La domanda è: quanto velocemente riesci ad arrivare davanti al portiere con il minor numero possibile di tocchi?", ha detto Martínez. "Più velocemente lo fai, minori sono le possibilità che il difensore riesca a trasformare la situazione in un due contro uno".

Definizione dell'"uno contro uno"

"Un uno contro uno nel calcio è un momento in cui un attaccante e un difensore si trovano direttamente uno di fronte all’altro, con l’esito determinato principalmente dalle loro azioni individuali", ha spiegato Martínez. "Un duello “tecnico” è quando si effettua almeno un tocco per ingaggiare il difensore e cercare di superarlo".

Dal punto di vista dell’allenamento, Martìnez suddivide la tecnica dell'uno contro uno in quattro tipologie. "Per portare il duello individuale in campo durante l’allenamento, è importante strutturare quattro diverse tipologie: ciò influisce sulla posizione di partenza, sulla qualità tecnica con la palla e sul processo decisionale".

Quattro tipi di uno contro uno • Spalle alla porta – ricezione con pressione diretta alle spalle.

• Taglio in diagonale – ricevere la palla e portarla in un’altra zona.

• Rivolto in avanti – portare la palla affrontando l'avversario di fronte.

• Dalla fascia – creare possibilità di cross, tiro e assist.

Come ci riescono i giocatori d'elite

Insights di Supercoppa: 1v1 spalle alla porta o in diagonale

Nel secondo video vediamo alcune situazioni che rientrano nella prima e nella seconda categoria: giocatori che ricevono con le spalle alla porta o in posizione angolata, prima di portare il pallone in altre zone del campo.

Secondo Les Howie, mentore UEFA per il calcio di base, gli allenatori che guardano questi filmati dovrebbero prestare attenzione al movimento dei giocatori e alla loro consapevolezza degli spazi.

"Osservate come i giocatori dimostrano pazienza, mantenendo il possesso palla e spostandola per creare spazio. Poi, quando lo spazio lo consente, c’è un cambio di ritmo per sfruttarlo e avanzare verso la porta avversaria. In allenamento, quindi, pensate a esercizi che favoriscano il mantenimento del possesso palla con esercitazioni direzionali che stimolino le decisioni dei giocatori".

“L'allenamento è importante non solo durante le sessioni di allenamento di squadra, ma anche nell'allenamento individuale o nelle partite con gli amici: esercitati a usare entrambi i piedi e diverse parti del piede, ad esempio tirando la palla contro il muro”. Les Howie, mentore calcio di base UEFA

L'ultimo video mostra alcuni esempi di uno contro uno che rientrano nelle ultime due categorie: quando i giocatori si trovano faccia a faccia col proprio avversario e quando occupano una posizione d’attacco più laterale.

Insights di Supercoppa: 1v1 per puntare alla porta o creare superiorità

Le due azioni di Kvaratskhelia hanno suscitato gli elogi di Martínez soprattutto per la capacità del georgiano di rallentare il gioco una volta entrato nell’area di rigore. "Molti giocatori, una volta entrati in area, si affrettano e si innervosiscono, ma i veri fuoriclasse entrano in area sapendo di non poter essere stesi", ha spiegato.

Martínez ha anche elogiato il sostituto dell'Aston Villa, Alysson, per aver unito velocità e tecnica, e il capitano McGinn per la qualità tecnica dimostrata nella finta che ha spiazzato il suo marcatore prima di crossare per Madjo con il piede destro, considerato il suo 'piede debole'. "Ci sono molti modi per superare il proprio avversario – con la velocità, la posizione del corpo, il contatto fisico – ma questo è un gesto tecnico, che sfrutta tutta la sua classe. Il cross che viene fuori dopo questa azione, è semplicemente fantastico", ha detto.

Come allenare l'uno contro uno

Per Martínez, la capacità di andare nell'uno contro uno – sia in attacco che in difesa – è una parte fondamentale del repertorio di un giocatore giovane. Suggerisce quindi che gli allenatori potrebbero valutare la possibilità di integrare gli uno contro uno in tutte le fasi di una sessione di allenamento. "Qualunque sia la sessione che state svolgendo, potete adattarla e assicurarvi che ogni esercizio inizi con un uno contro uno, a partire dal riscaldamento", afferma.

Riflessioni degli allenatori

Kris Van Der Haegen, responsabile dello sviluppo degli allenatori della UEFA, e Les Howie, mentore del settore giovanile UEFA, sullo sviluppo delle abilità nell'uno contro uno nei giovani giocatori.

Kris Van Der Haegen, responsabile dello sviluppo degli allenatori della UEFA:

"Gli allenatori dovrebbero essere consapevoli dell'importanza di dare ai giocatori l'opportunità di essere creativi e non concentrarsi sulla ripetizione di un'abilità tecnica in circostanze perfette, perché durante le partite le circostanze di solito non sono ideali o perfette.

"Un'altra considerazione riguarda le abilità difensive nell'uno contro uno, poiché l'allenamento dell'uno contro uno sulle fasce con i cross è fondamentale sia per gli attaccanti che per i difensori. È necessario allenare i cross con i difensori, anche per il loro sviluppo."

Les Howie, mentore del settore giovanile UEFA

"Per i giovani calciatori, bisogna sempre cercare di tenere la testa alta durante l'uno contro uno, in modo da sapere cosa c'è intorno, e praticare il movimento con la palla, il dribbling e la gestione della palla. In allenamento, questo dovrebbe significare molte partite a ranghi ridotti per lavorare sulla tecnica e sull'abilità.

"Nel calcio giovanile negli ultimi 20 anni c'è stata una grande tendenza in questa direzione, con più partite con un numero ridotto di giocatori, come tre contro tre o cinque contro cinque. Sono importantissime per abituare i giocatori a gestire spazi ristretti e avversari, e per praticare l'uno contro uno e sviluppare il movimento e la capacità decisionale".

Come funziona l'1 contro 1 • Impostare in modo da avere quattro bersagli identificabili.

• La posizione di partenza può variare: centrale o angolata.

• Sono possibili tutti i tipi di 1 contro 1 (da 1 a 3).

• Il tipo può essere specifico per la posizione del giocatore.

• Dopo l'azione, tutti ruotano nella posizione successiva.