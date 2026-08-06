I grandi classici tra Luis Enrique e Unai Emery: Remontada, Supercoppa e la rimonta epica del Villa contro il Paris

La Supercoppa UEFA di questa stagione tra Luis Enrique, due volte vincitore della Champions League col Paris Saint-Germain, e Unai Emery, campione in carica di Europa League con l'Aston Villa, sarà la seconda volta in cui questi due allenatori si affronteranno nella competizione. Complessivamente i due tecnici si sono affrontati 13 volte.

Paris - Villa: segui la marcia verso la Supercoppa

I due — entrambi originari del nord della Spagna — condividono una storia che risale al 2013, fondata sul rispetto e l’ammirazione reciproca.

Abbiamo selezionato alcune delle partite più memorabili disputate nel corso degli anni tra questi due tra i migliori allenatori del mondo.

Supercoppa 2015: Barcelona - Sevilla 5-4 ﻿

Speriamo che la finale della Supercoppa di quest’anno sia avvincente quanto quella del 2015, quando il Barcelona di Luis Enrique si impose ai supplementari sul Sevilla di Emery in una partita dalle mille emozioni a Tbilisi. Lionel Messi segna due gol su calcio di punizione, portando il Barça in vantaggio per 4-1, poi José Antonio Reyes accorcia le distanze prima della rete di Kevin Gameiro su rigore e del pari del subentrato Yevhen Konoplyanka, mandando la partita ai tempi supplementari. A cinque minuti dalla fine dei supplementari, Pedro Rodríguez, entrato a partita in corso, segna la rete che regala il successo agli spagnoli.

Andata ottavi di finale: Paris - Barcelona 4-0 ﻿

Nell'andata degli ottavi di finale 2016/17, il Paris di Emery travolge a sorpresa il Barcelona stellare di Luis Enrique, chiudendo solo virtualmente il discorso qualificazione già nella prima sfida. Ángel Di María segna una doppietta, poi Julian Draxler ed Edinson Cavani fissano la sfida sul 4-0. Emery ha la meglio su Luis Enrique per la seconda volta in generale, e per la prima in Europa. Ma il meglio deve ancora arrivare.

Highlights 2017: Barcelona - Paris 6-1 ﻿

Questa è stata una partita talmente iconica da aver ricevuto un proprio soprannome: La Remontada (la rimonta). Il Barcelona si rende protagonista della più grande rimonta nella storia della Champions League, rimontando lo svantaggio di quattro gol dell'andata e qualificandosi nel modo più spettacolare possibile. Il gol iniziale di Luis Suárez al Camp Nou accende un barlume di speranza e, al 50° minuto, i padroni di casa sono in vantaggio per 3-0.

Il gol di Edinson Cavani al 62° minuto tranquillizza momentaneamente il Paris, ma le due reti di Neymar nel finale portano il Barça a un solo gol di distanza dalla vittoria tra andata e ritorno. Nei minuti di recupero, sfruttando un calcio di punizione battuto da Neymar, Sergi Roberto, prodotto della Masia, segna il gol decisivo, mandando in visibilio i tifosi e qualificando la sua squadra ai quarti di finale.

Luis Enrique - Unai Emery: il bilancio Partite giocate: 12

Vittorie Luis Enrique: 8

Pareggi: 1

Vittorie Unai Emery: 3

Highlights: Paris - Aston Villa 3-1﻿

Nel loro primo incontro dopo quella indimenticabile serata in Catalogna, l’Aston Villa di Emery punta a compiere un’impresa contro il Paris, ora allenato da Luis Enrique. Il gol di Morgan Rogers regala un inizio promettente agli ospiti, ma dopo quattro minuti Désiré Doué pareggia con un pregevole tiro a giro poco prima del 2-1 di Khvicha Kvaratskhelia con una conclusione millimetrica. Nei minuti di recupero, il Paris trova il 3-1 con un tap-in di Nuno Mendes, lasciando l’Aston Villa con una montagna da scalare nella partita di ritorno a Birmingham.

Highlights: Aston Villa - Paris 3-2﻿

Un Emery ottimista aveva dichiarato che la sua squadra puntava a una "rimonta storica" nella partita di ritorno, ma dopo i gol segnati nei primi minuti da Achraf Hakimi e Nuno Mendes, l’impresa sembrava difficile se non impossibile. Tuttavia, un gol di Youri Tielemans prima dell’intervallo accorcia le distanze e, dopo la ripresa, John McGinn pareggia i conti per l’Aston Villa. Dopo soli cinque minuti, Ezri Konsa segna il gol del vantaggio dei padroni di casa, alimentando la speranza che Emery potesse realizzare la sua “Remontada” contro Luis Enrique.

Solo due parate straordinarie di Gianluigi Donnarumma, che neutralizza le conclusioni di Marcus Rashford e Marco Asensio (in prestito dal Paris) fermano l’Aston Villa a un passo dalla rimonta, spianando la strada alla squadra di Luis Enrique che batte in semifinale l'Arsenal e in finale l’Inter conquistando la sua prima Champions League.

Cosa dicono i due allenatori l'uno dell'altro

Luis Enrique su Emery

"Unai Emery e io abbiamo condiviso molte esperienze nel mondo del calcio, e sarebbe fantastico poterle rivivere. È senza dubbio uno dei migliori allenatori al mondo. Ha vinto tantissimi trofei e ha una grande esperienza".

“In fin dei conti, ogni allenatore ha il proprio stile e il proprio modo di gestire la squadra. Emery è un grande esperto delle prestazioni dei giocatori. Come ci riesce? Penso che abbia molto a che fare con la filosofia di ciascuno".

"La nostra amicizia è nata proprio dalle sfide giocate in passato. È sempre bello quando affronti uno dei migliori allenatori del mondo. È un allenatore che tiene molto al proprio lavoro. L’Aston Villa è decisamente migliorato sotto la guida di Emery".

Unai Emery e Luis Enrique impartiscono indicazioni durante la loro permanenza rispettivamente al Paris e Barcelona UEFA via Getty Images

Emery su Luis Enrique

"La sua carriera da allenatore ha seguito un percorso molto simile al mio. È stato alla guida del Barcelona durante uno dei periodi di maggior successo del club e ora, tra tutti gli allenatori che si sono succeduti al Paris, è lui quello che sta ottenendo i risultati più costanti e i maggiori successi. Per questo ritengo che la personalità di Luis Enrique sia decisiva per i club che allena".

"È un personaggio davvero unico, molto determinato, e la sua squadra è proprio come lui: vincente. Sta svolgendo un lavoro che, al momento, possiamo solo cercare di eguagliare – dal mio punto di vista, sulla base di ciò che analizzo, osservo e sono in grado di valutare, ritengo che, insieme a [Pep] Guardiola, Luis Enrique sia attualmente l’allenatore numero uno al mondo”.