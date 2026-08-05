Classiche in Supercoppa: grandi sorprese, derby e gol a valanga

La 51ª Supercoppa UEFA si giocherà a Salisburgo (Austria) il 12 agosto e vedrà affrontarsi il Paris Saint-Germani (detentore della Champions League) e l'Aston Villa (vincitore dell'Europa League).

Il prepartita: Paris - Aston Villa

In vista dell'incontro, ripercorriamo alcuni degli scontri più memorabili che si sono visti negli anni in questa competizione. Qual è il tuo preferito?

Reduce dalla sorprendente vittoria contro l'Arsenal nella finale di Coppa UEFA, il Galatasaray fa nuovamente notizia battendo un Real Madrid ricco di campioni. Dopo i rigori trasformati da Mário Jardel e Raúl González nei tempi regolamentari, la gara prosegue ai tempi supplementari e viene decisa da Jardel, che segna il golden gol su un potente cross rasoterra di Fatih Akyel: è l'unica volta in cui la Supercoppa viene decisa con questa formula.

Il Liverpool resiste al tentativo di rimonta del Bayern e aggiunge un altro trofeo alla sua ricca bacheca dopo aver già vinto la Coppa di Lega, la FA Cup e la Coppa UEFA 2000/01. I Reds si portano subito sul 3-0 con John Arne Riise, Emile Heskey e Michael Owen. Il Bayern prova a rientrare in gara e segna con Hasan Salihamidžić e Carsten Jancker, ma la squadra di Gérard Houllier tiene duro e si aggiudica la sua seconda Supercoppa UEFA.

Supercoppa 2012: Atlético Madrid - Chelsea 4-1

Il protagonista assoluto è Radamel Falcao, che diventa l'unico giocatore a segnare una tripletta in una Supercoppa a gara unica. I tre gol dell'attaccante colombiano arrivano nel primo tempo, prima con un delizioso pallonetto, poi con una conclusione a giro e infine con un tiro potente proprio allo scadere del primo tempo. Miranda sigla il quarto gol nella ripresa, mentre Gary Cahill firma il gol della bandiera per i Blues, ma è il nome di Falcao che rimarrà per sempre legato all'ultima finale disputata a Montecarlo.

La finale con il punteggio più alto nella storia della competizione vede trionfare il Barcellona. Incredibilmente, i primi tre gol arrivano tutti su calcio di punizione diretto, prima con Éver Banega e poi due volte con Lionel Messi. Rafinha sigla il terzo gol del Barça prima dell'intervallo e, quando Luis Suárez realizza il quarto, la partita sembra ormai decisa. Tuttavia, José Antonio Reyes riaccende le speranze del Siviglia, che pareggia con un rigore di Kevin Gameiro e un gol di Yevhen Konoplyanka. Ai supplementari, Pedro Rodríguez si rivela l'uomo partita, approfittando di una respinta al 115' e regalando al Barça un trionfo indimenticabile.

La prima Supercoppa tra squadre della stessa città regala una partita memorabile. Diego Costa segna il gol più veloce nella storia della Supercoppa dopo soli 50 secondi, ma Karim Benzema pareggia di testa. Un rigore di Sergio Ramos nella ripresa porta in vantaggio il Real Madrid, ma il secondo gol di Costa porta la gara ai tempi supplementari, che si chiudono con una splendida rete di Saúl Ñíguez e un preciso tiro di Koke. Questa è l'ultima volta in cui i detentori dell'Europa League battono i vincitori della Champions League.

Liverpool - Chelsea, Supercoppa 2019: tutti i rigori

Appena una settimana dopo essere approdato al Liverpool a parametro zero, il portiere spagnolo Adrián diventa l'eroe inatteso dei Reds, che batte il Chelsea ai rigori nella prima Supercoppa tutta inglese. Dopo le reti di Olivier Giroud e Sadio Mané nei 90 minuti, Mané e Jorginho segnano dal dischetto, dunque si procede ai rigori. Le due squadre trasformano i primi nove, poi Adrián para di piede quello di Tammy Abraham ed entra così nella storia del club.