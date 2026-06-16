Iniziata la vendita dei biglietti della Supercoppa UEFA 2026

Si è aperta la fase di richiesta dei biglietti per la Supercoppa UEFA 2026. Sarà possibile richiedere i biglietti per l'acquisto esclusivamente tramite UEFA.com fino alle ore 11:00 CEST del 23 giugno 2026. La partita si disputerà allo Stadion Salzburg di Salisburgo, in Austria, mercoledì 12 agosto alle ore 21:00 CEST, e vedrà affrontarsi il Paris Saint-Germain, vincitore della UEFA Champions League 2026, e l'Aston Villa, vincitore della UEFA Europa League 2026.

Richiedi i biglietti!

I biglietti saranno assegnati per l'acquisto tramite sorteggio. I vincitori del sorteggio potranno acquistare fino a due biglietti in base all'ordine di arrivo.

Il processo di vendita e assegnazione dei biglietti per i tifosi delle squadre partecipanti sarà coordinato direttamente dai due club.

Come di consueto, la maggior parte dei biglietti è riservata ai tifosi delle squadre finaliste e al pubblico neutrale. Su una capienza netta dello stadio di 28.500 posti, 9.000 biglietti sono disponibili per il pubblico neutrale, mentre ogni club riceve 7.000 biglietti.

Prezzi dei biglietti

Fans First (riservato ai tifosi tramite le quote assegnate alle finaliste): €30

Categoria 3: €50

Categoria 2: €90

Categoria 1: €150

I Biglietti Accessibili riservati agli spettatori con disabilità sono disponibili al prezzo della categoria "Fans First", pari a 30 €, e includono, su richiesta, un biglietto gratuito per un accompagnatore. Per la Supercoppa UEFA 2026 saranno disponibili anche posti Prime File, in vendita tramite il portale di biglietteria UEFA sul sito UEFA.com.

Proteggere i tifosi con misure volte a ridurre la rivendita non autorizzata

In linea con tutte le finali delle competizioni UEFA per club del 2026, sono state adottate misure aggiuntive per garantire che i biglietti rimangano nelle mani dei veri tifosi. Nell’ambito della procedura di sorteggio, i richiedenti devono scaricare l’app UEFA Mobile Tickets e registrarsi utilizzando il cellulare che useranno per accedere allo stadio.

I vincitori del sorteggio dovranno quindi utilizzare il cellulare registrato per accedere allo stadio il giorno della partita, poiché il biglietto dell’acquirente non sarà trasferibile. In linea con queste disposizioni di non trasferibilità, gli acquirenti di biglietti che non possono partecipare possono rivendere i propri biglietti attraverso la piattaforma ufficiale di rivendita della UEFA. Il prezzo di rivendita è limitato al valore nominale e non vengono applicate commissioni al venditore. L'accesso all'acquisto dei biglietti in rivendita sarà concesso in primo luogo ai tifosi selezionati che non hanno avuto successo nel sorteggio.

I biglietti saranno consegnati tramite l'app ufficiale UEFA Mobile Tickets, disponibile gratuitamente per gli utenti Android e iPhone.

Per domande o dubbi, consulta le FAQ su UEFA.com.

Termini e condizioni dei biglietti

I biglietti per la Supercoppa UEFA 2026 sono venduti in base a rigorosi termini e condizioni che vietano qualsiasi rivendita o cessione non autorizzata e invalidano i biglietti acquistati o utilizzati in violazione dei termini e delle condizioni. Tutti i possessori di biglietti sono vincolati dai presenti termini e condizioni di vendita, le cui disposizioni vengono applicate con rigore. Le richieste online saranno verificate con le autorità competenti per garantire che chiunque sia soggetto a divieto di accesso alle partite di calcio non possa acquistare biglietti. La vendita dei biglietti al pubblico per la Supercoppa UEFA 2026 avverrà esclusivamente su UEFA.com. Si invitano tutti gli appassionati di calcio ad astenersi dall'acquistare biglietti o pacchetti di ospitalità da venditori, agenti o siti web non autorizzati, poiché i biglietti ottenuti in violazione dei termini e delle condizioni della Supercoppa UEFA 2026 saranno invalidi e agli acquirenti di tali biglietti potrebbe essere negato l'accesso allo stadio.