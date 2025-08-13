Dove guardare la Supercoppa UEFA: TV e diretta streaming
mercoledì 13 agosto 2025
Scopri come guardare la Supercoppa UEFA 2025 tra Paris Saint-Germain e Tottenham Hotspur nella tua zona.
Mercoledì 13 agosto, allo Stadio Friuli di Udine, va in scena la Supercoppa UEFA: il Paris Saint-Germain, campione della UEFA Champions League, affronta il Tottenham, vincitore della UEFA Europa League.
Di seguito i tifosi possono trovare le emittenti locali che trasmetteranno la Supercoppa UEFA.
Europa
Albania: Tring
Armenia: Fast Media
Austria: Sky Austria, Canal+*
Azerbaigian: CBC Sport, İctimai TV
Bielorussia: Quest Media
Belgio: DPG Media, Proximus, RTL Belgium, Telenet*
Bosnia ed Erzegovina: Arena Sport
Bulgaria: bTV, A1 Bulgaria
Croazia: HRT, Arena Sport
Cipro: CYTA
Cechia: TV Nova
Danimarca: Viaplay
Estonia: TV3
Finlandia: MTV Oy
Francia: Canal+
Georgia: Setanta, Silknet
Germania: DAZN, ZDF*
Gibilterra: Gibtelecom
Grecia: Cosmote TV, AlterEgo
Ungheria: RTL, Sport 1*
Islanda: Syn, Viaplay
Israele: The Sports Channel
Italia: Sky, Amazon*
Kazakistan: Qazsport, Quest Media
Kosovo: RTK
Lettonia: TV3
Lituania: TV3
Lussemburgo: DPG Media, RTL Luxembourg, DAZN
Malta: PBS, Melita
Moldavia: Setanta, Jurnal TV
Montenegro: Arena Sport
Paesi Bassi: Ziggo Sport
Macedonia del Nord: Arena Sport
Norvegia: TV2 Norway
Polonia: Canal+
Portogallo: Sport TV, DAZN*
Irlanda: RTE, Premier Sports, Virgin Media*
Romania: DIGI, Clever Media
Russia: Quest Media, Okko
Serbia: Arena Sport, RTS
Slovacchia: TV Nova
Slovenia: Pro Plus, Sportklub
Spagna: Telefonica
Svezia: Viaplay
Svizzera: blue, SRG*
Turchia: TRT
Regno Unito: TNT Sports, BBC*
Ucraina: Megogo, Football TV UA*
Africa e Medio Oriente
Nigeria: SuperSport
MENA: beIN
Sud Africa: SuperSport
Africa Subsahariana: SuperSport, New World TV*, Canal+
Americhe
Brasile: TNT Sports, SBT
Canada: DAZN
Caraibi: CPSL (Flow Sports & SportsMax), S&T
America Centrale: ESPN
Repubblica Dominicana: Televideo, ESPN, CPSL, S&T
Haiti: Canal+, CPSL, S&T
Messico: Max
Sud America (esculo Brasile): ESPN
Suriname: ATV, CPSL, S&T
Stati Uniti d'America: Paramount+, TUDN
Asia e Pacifico
Australia: Stan Sport
Brunei: beIN
Cambogia: beIN
Asia Centrale: Quest Media
Cina: iQIYI
Hong Kong: beIN
Subcontinente indiano: SonyIndonesia: beIN
Jamaica: TV Jamaica, CPSL, S&T
Giappone: WOWOW, Lemino*, U-NEXT*
Repubblica di Korea: SPO TV
Laos: beIN
Macau: TDM
Malesia: beIN
Mongolia: Premier Sports
Myanmar: Canal+
Nuova Zelanda: DAZN
Isole del Pacifico: Digicel
Filippine: beIN
Saint Lucia: Winner Sports, CPSL, S&T
Singapore: beIN
Tailandia: beIN
Taiwan: Elta
Timor-Leste: beIN
Vietnam: VTVcab, Viettel
Diritti in volo e in nave: Sport24
*Solo Highlights