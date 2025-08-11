Luis Enrique sul trionfo del Paris in Champions League e sul futuro

Dopo il Triplete della scorsa stagione, culminato col primo trionfo in assoluto in UEFA Champions League grazie al 5-0 nella finale contro l'Inter, il Paris di Luis Enrique proverà a mettere in bacheca il primo titolo di questa stagione quando affronterà il Tottenham, vincitore della UEFA Europa League, in Supercoppa UEFA mercoledì a Udine.

Verso Paris - Tottenham

Parlando a UEFA.com, lo spagnolo ha raccontato che la sua squadra ha raggiunto l'apice in quella finale a Monaco di Baviera, e che in questa nuova stagione l'asticella potrebbe essere ancora più alta.

Sulla gioia in Francia dopo il successo del Paris

Ancora oggi, quando camminiamo a Parigi, la gente si avvicina per ringraziarti e abbracciarti. Credo che questa sia una delle cose che io, come uomo di una certa età con esperienza come giocatore e allenatore, apprezzo maggiormente. Poter incontrare persone che non conosci affatto, che sono sicuro abbiano vite molto complicate ma che, durante questo mese o partita o anno, sono state più felici e hanno messo da parte per un attimo i loro problemi, è fantastico.

Sul cambio di marcia del Paris dopo un difficile inizio nella fase campionato di Champions League

Nelle prime tre o quattro partite abbiamo camminato sul filo del rasoio, anche se avremmo meritato di ottenere molti più punti. Le cose hanno iniziato a complicarsi e i ragazzi hanno cominciato ad avere meno fiducia in loro stessi.

L'altruismo dei ragazzi ha cambiato le cose. Abbiamo affrontato il problema che creavamo occasioni ma non segnavamo gol: "Perché non ci concentriamo su qualcos'altro? Perché non ci concentriamo sulla ricerca del giocatore piazzato meglio in area di rigore?". Da quel momento le nostre statistiche sono cambiate e le vittorie sono arrivate in maniera naturale, Abbiamo riacquistato automaticamente la nostra fiducia e quella stessa squadra che non riusciva a vincere le partite, improvvisamente ha iniziato a vincere con relativa facilità.

Recap Champions League: il trionfo del Paris

Sul 5-0 in finale contro l'Inter a Monaco di Baviera

Due settimane prima della finale di Champions League, quando abbiamo giocato la finale di Coupe de France, ero un po' preoccupato. Io e il mio staff avevamo in mente solo una cosa: andare in campo rilassati, in modo da non essere sopraffatti dall'ambiente o dal momento della partita, perché eravamo circondati - come ci si aspetterebbe - da tifosi desiderosi di sostenerci, cercando di darci energia. Però quando c'è troppo di qualcosa, è una cosa negativa.

Sapevamo già che avremmo dato più del 100%, e questo è un male. Ma ricordo di aver detto ai giocatori: "Cercheremo di essere al 105%, non al 120%, perché questo tipo di gioco finisce per sopraffarti".

Queste sono sempre partite particolari in cui la tensione può sopraffarti, e credo che in questo senso i giocatori siano stati bravissimi nel gestire la tensione. L'approccio alla partita è stato eccezionale da parte di tutta la squadra.

Tutti i gol del Paris nel trionfo in Champions League nel 2024/25

Sulla festa dopo il triplice fischio finale

È un momento entrato nella storia: bei ricordi, immagini splendide e una scia di emozioni indimenticabili. C’è stata anche tanta sofferenza, ma è proprio quella a rendere ogni gioia ancora più preziosa. Quando attraversi le difficoltà, impari ad assaporare ogni istante di felicità. E, in questo senso, quella è stata davvero la stagione perfetta.

Sapete già cosa ha passato la nostra famiglia [con la perdita della figlia Xana, morta a nove anni nel 2019]. Nella vita, tutti sappiamo che viviamo e poi moriamo - queste due cose sono certe, ma nessuno accetta la morte. Penso che nel corso degli anni e in questo processo, tutta la mia famiglia abbia vissuto in un modo diverso, in un modo che ci completa. Quindi, anche se non abbiamo Xana fisicamente con noi, sappiamo che lei è ancora presente a livello spirituale.

Quella partita è stata un tocco finale che mi ha ricordato che la piccola Xana amava correre sul campo e che avrebbe apprezzato quel momento - e lo ha fatto attraverso i suoi fratelli e i suoi genitori. È stato un momento bellissimo ed emozionante perché tutte le famiglie dei giocatori e dei membri dello staff erano allo stadio. E adesso non desideriamo altro che rivivere momenti come quello.

Guarda il Paris sollevare il trofeo della Champions League

Sui prossimi obiettivi del Paris

L'obiettivo per la prossima stagione è migliorare. In termini di titoli, sarà più difficile perché ci sono più competizioni da giocare. Ma dal punto di vista calcistico, penso che miglioreremo come squadra, sia in attacco che in difesa. Credo che possiamo ancora identificare alcune fasi del nostro gioco in cui migliorare.

Per quanto riguarda i titoli, vogliamo essere pronti a conquistarli tutti. Naturalmente, crediamo tutti di poterli vincere tutti e ripetere l'impresa anche quest'anno, il che significherebbe entrare nella storia in grande stile, e questo ci dà una motivazione speciale.