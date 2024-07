Ultimi biglietti in vendita per la Supercoppa UEFA 2024

Terminata la vendita dei biglietti per i tifosi delle squadre in gara, sono in vendita gli ultimi biglietti per il pubblico generico per la Supercoppa UEFA 2024. La vendita seguirà l'ordine di richiesta e verrà condotta esclusivamente su uefa.com/tickets.

La partita si giocherà allo Stadio Nazionale di Varsavia (Polonia) mercoledì 14 agosto alle 21:00 CET e vedrà la partecipazione del Real Madrid, vincitore della UEFA Champions League 2024, e dell'Atalanta, vincitrice della UEFA Europa League 2024.

Acquista i biglietti qui

Prezzi dei biglietti:

Categoria 3: €30

Categoria 2: €80

Categoria 1: €130

Posti Premium: €350

Il biglietto per spettatori disabili costa 30€. Tutti i biglietti sono venduti al prezzo della categoria 3 e consentono l'ingresso gratuito a un accompagnatore.

I biglietti verranno consegnati tramite l'app ufficiale UEFA Mobile Tickets pochi giorni prima della partita. L'app consente ai tifosi di scaricare, trasferire, conservare o assegnare in sicurezza i biglietti, ovunque e in qualsiasi momento, su uno smartphone iOS/Android.

I tifosi possono consultare la sezione FAQ su UEFA.com.

Biglietti - Termini e condizioni

I biglietti per la Supercoppa UEFA 2024 sono soggetti a termini e condizioni rigorosi che vietano qualsiasi rivendita o trasferimento non autorizzato e invalidano i tagliandi acquistati in caso di violazioni. Tutti i possessori di biglietto sono vincolati a queste clausole applicate attivamente dalla UEFA. Le richieste online saranno verificate con le autorità competenti per garantire che i biglietti non possano essere acquistati da persone soggette a divieto di ingresso negli stadi. La vendita dei biglietti al pubblico generico per la Supercoppa UEFA 2024 sarà condotta esclusivamente su UEFA.com. La UEFA esorta tutti gli appassionati di calcio a non acquistare biglietti o pacchetti hospitality da venditori, agenzie o siti web non autorizzati, perché i biglietti ottenuti violando i termini e le condizioni della UEFA non saranno validi e agli acquirenti potrebbe essere negato l'ingresso allo stadio.