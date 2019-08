Supercoppa UEFA 2019: tutto ciò che c’è da sapere

Quali squadre partecipano?

La partita, che apre la stagione delle competizioni UEFA per club, oppone il Liverpool, vincitore della UEFA Champions League, e il Chelsea, vincitore della UEFA Europa League.

Quando e dove si gioca?

Si gioca al Beşiktaş Park di Istanbul mercoledì 14 agosto alle 21.00 (22.00 ora locale). La capitale turca segue Praga (2013), Cardiff (2014), Tbilisi (2015), Trondheim (2016), Skopje (2017) e Tallinn (2018) come sede della Supercoppa UEFA, che in precedenza si giocava sempre a Montecarlo. L’edizione 2020 si disputerà all’Estádio do Dragão di Oporto.

Come si acquistano i biglietti?

La fase di richiesta dei biglietti è iniziata il 18 giugno ed è terminata il 12 luglio alle 14.00. I biglietti hanno prezzi a partire da € 50. Ai tifosi delle due squadre e al pubblico neutrale è stato destinato il 78% dei posti a sedere. Entro metà luglio, i richiedenti sono stati informati dell’esito della loro richiesta.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: il trionfo dell’Atlético in Supercoppa nel 2018

Chi è l’arbitro?



Stéphanie Frappart è stata scelta per arbitrare la partita. Sarà coadiuvata da Manuela Nicolosi e Michelle O'Neill, con il turco Cuneyt Cakir scelto come quarto arbitro. Sarà la prima volta che una donna arbitrerà una finale maschile di una competizione UEFA.

Che cos’è la Supercoppa UEFA?

Una partita a cadenza annuale che vede in gara le vincitrici delle due principali competizioni europee per club. La competizione fu inventata dal giornalista olandese Anton Witkamp per premiare la squadra supercampione d’Europa. È stata sempre disputata dai vincitori della Coppa dei Campioni /UEFA Champions League, che a seconda delle edizioni hanno affrontato i vincitori della Coppa delle Coppa UEFA (1972–1999) o della Coppa UEFA /UEFA Europa League (2000–).

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Il miracolo di Istanbul

Vincono sempre i campioni d’Europa?

Non proprio, perché la detentrice della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League ha vinto 23 volte su 43. Per leggere l’albo d’oro e le statistiche della Supercoppa UEFA, clicca qui.

Alcune statistiche ...

• Questa sarà la prima Supercoppa UEFA che vedrà sfidarsi due squadre inglesi, anche se due connazionali si sono affrontate cinque volte negli ultimi sei anni e otto in totale.

• Il Liverpool è stata l’ultima squadra inglese a vincere la Supercoppa UEFA, superando il CSKA Mosca ai supplementari nel 2005. Da allora si contano quattro sconfitte per le squadre di Premier League: Manchester United (2008, 2017) e Chelsea (2012, 2013).

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights UEFA.tv: Always football. Always on.

• Il Liverpool partecipa alla Supercoppa UEFA per la sesta volta. Ha vinto le edizioni 1977 e 2005 da campione d’Europa e quella del 2001 da detentore della Coppa UEFA. Ha perso le edizioni 1978 e 1984, sempre da detentore della Coppa dei Campioni.

• Il Chelsea è alla quarta Supercoppa UEFA. Ha battuto il Real Madrid per 1-0 nel 1998, quando si è qualificato come detentore della Coppa delle Coppe UEFA, ma ha perso le due volte successive: 4-1 contro l’Atlético nel 2012 e ai rigori contro il Bayern Monaco l’anno dopo.