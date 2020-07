Assegnati i biglietti per la Supercoppa 2018

Sono stati assegnati i biglietti per la Supercoppa UEFA tra Real Madrid e Atlético Madrid che si giocherà a Tallinn, in Estonia, il 15 agosto. Accedi al portare per verificare se la tua richiesta ha avuto successo.

PORTALE BIGLIETTI

Era possibile fare richiesta per acquistare i tagliandi dalle 14:00CET del 5 giugno (15:00 nell'orario estone) alle 14:00CET del 26 giugno.

Come funzionava il processo di richiesta

Il Lilleküla Stadium ospiterà la Supercoppa UEFA del 2018 ©Getty Images

La vendita non si è basata sull'ordine d'arrivo, quindi le richieste fatte in qualsiasi momento durante la finestra di vendita avevano tutte le stesse possibilità di vincita. Era possibile richiedere un massimo di quattro biglietti a persona.

La richiesta biglietti è stata molto alta, quindi si è proceduto a un'estrazione per assegnare i tagliandi. Ogni richiesta valida ha partecipato all'estrazione indipendentemente dal momento in cui è stata inviata all'interno del periodo di vendita.

I richiedenti sono stati avvisati tramite email, sia in caso di esito positivo che negativo, e possono controllare lo status della loro richiesta sul portale biglietti utilizzando username e password personali.

I pagamenti avverranno automaticamente per le richieste che hanno avuto esito positivo.

Non ci saranno biglietti cartacei per la Supercoppa UEFA 2018; tutti i tagliandi verranno recapitati tramite un'app dedicata sui propri dispositivi mobili.

PORTALE BIGLIETTI

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: la vittoria del Real Madrid nella Supercoppa del 2017

Come sempre ai tifosi e al pubblico generico andranno la maggior parte dei biglietti, ovvero il 70% della capienza netta dello stadio che è di 13.000 posti. Il rimanente posti saranno assegnati al comitato organizzatore locale, alla UEFA e alle federazioni nazionali, ai partner commerciali e alle emittenti.

Categorie di prezzo

Categoria 1: €130

Categoria 2: €90

Categoria 3: €50

Biglietti per diversamente abili: €50

Tutti i possessori dei biglietti sono vincolati da termini e condizioni e la UEFA prenderà provvedimenti in caso di eventuali violazioni. Le richieste pervenute online verranno sottoposte a verifica con le autorità competenti per garantire che chiunque sia sottoposto a divieti di accesso agli impianti per le partite di calcio non possa acquistare i tagliandi. La vendita dei biglietti per la Supercoppa UEFA 2018 è stata condotta esclusivamente su UEFA.com. La UEFA invita tutti i tifosi a non acquistare biglietti da venditori non autorizzati, da agenzie o siti web. Tali biglietti infatti potrebbero infatti essere contraffatti o non validi, e pertanto all'ignaro acquirente verrebbe negato l'accesso all'impianto.