Supercoppa UEFA 2019: Beşiktaş Park, Istanbul

La Supercoppa UEFA 2019 si disputerà al Beşiktaş Park di Istanbul mercoledì 14 agosto. Come al solito si sfideranno le vincitrici della UEFA Champions League e della UEFA Europa League. Calcio d'inizio alle 21.00 CET (ore 22.00 locali)

Per la prima volta questa sfida si giocherà a Istanbul che però ha già ospitato la finale di UEFA Champions League (2005, Atatürk Olympic Stadium) e di Coppa UEFA (2009, Şükrü Saracoğlu Stadium). La nuova 'casa' del Beşiktaş è stata inaugurata l'11 aprile 2016.

Istanbul segue le orme di Praga (2013), Cardiff (2014), Tbilisi (2015), Trondheim (2016), Skopje (2017) e Tallinn (2018) come città ospitante della Supercoppa UEFA da quando la competizione non si gioca solo a Montecarlo. L'edizione 2020 si giocherà all'Estádio do Dragão di Porto.