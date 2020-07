I precedenti del Manchester United in Supercoppa UEFA

1991: United 1-0 Crvena zvezda (McClair 67')

Dati i problemi politici che attanagliano la Jugoslavia, la finale di Supercoppa UEFA del 1991 si gioca in una gara secca all'Old Trafford. Nonostante il fattore campo, tuttavia, lo United di Alex Ferguson fatica non poco per portare a casa la coppa. Steve Bruce si fa parare un rigore, mentre Dejan Savićević e Darko Pančev sfiorano più volte il vantaggio per la 'Stella Rossa'. Brian McClair segna la rete decisiva a porta sguarnita dopo il palo di Neil Webb dalla distanza.

1999: United 0-1 Lazio (Salas 35')

Dopo la vittoria all'ultimo secondo nella finale di UEFA Champions League del 1999, lo United non riesce a ripetersi a Montecarlo. Marcelo Salas segna l'unica rete della gara con un tiro al volo che batte il portiere avversario, Raimond van der Gouw, dopo uno stop di petto appena dentro l'area. L'allenatore dello United era da poco divenuto 'Sir Alex' a seguito della nomina a Cavaliere del 12 giugno dello stesso anno.

2008: United 1-2 Zenit (Vidić 73'; Pogrebnyak 44', Danny 59')

Lo United non riesce a rimontare le reti di Pavel Pogrebnyak e dell'esordiente Danny. Un'azione orchestrata da Wayne Rooney e Carlos Tévez porta al gol del 2-1 di Nemanja Vidić. Paul Scholes segna con un evidente tocco di mani il gol del potenziale pareggio ma l'arbitro annulla la rete ed espelle per doppio giallo il centrocampista inglese.

E infine ...

2017: Real Madrid 2-1 Manchester United (Casemiro 24', Isco 52'; Lukaku 62')

Il gol di Romelu Lukaku al suo debutto ufficiale con i Diavoli Rossi riapre la gara di Skopje, ma i campioni d'Europa in carica si dimostrano troppo forti per la squadra di José Mourinho.