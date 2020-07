Sampaoli nel club dei debuttanti di Supercoppa

Jorge Sampaoli affronterà per la prima volta il Real Madrid da allenatore del Siviglia in occasione della Supercoppa UEFA a Trondheim – UEFA.com ricorda gli altri allenatori che dal 1998 hanno esordito ufficialmente con la loro nuova squdra in questa prestigiosa finale europea.

1998: Guus Hiddink (Real Madrid)

Prende il posto di Jupp Heynckes, che aveva vinto la UEFA Champions League battendo 1-0 la Juventus, nell'estate del 1998 e gioca la sua prima partita ufficiale da allenatore delle Merengues il 28 agosto a Monaco. Il Chelsea, tuttavia - sulla cui panchina si sarebbe poi seduto proprio Hiddink sia nel 2009 che nel 2015/16 - rovina la festa del neo allenatore e si impone 1-0. L'olandese sarebbe poi stato sollevato dall'incarico nel febbraio 1999.

2004: Victor Fernández (Porto)

Con José Mourinho passato sulla panchina del Chelsea dopo aver vinto Coppa UEFA (2003) e UEFA Champions League (2004), il Porto sceglie l'allenatore del Real Betis, Fernández, come suo successore. Alla prima uscita ufficiale dello spagnolo al di fuori della patria, la squadra perde 2-1 a Monaco (la seconda sconfitta del Porto in Supercoppa UEFA), e ancora una volta la panchina si rivela eccessivamente calda per un neo allenatore, tanto che viene esonerato nel febbraio 2005.

2004: Claudio Ranieri (Valencia)

Dopo aver vinto la Coppa UEFA, Rafael Benitez passa al Liverpool per trovare nuovi stimoli. La panchina del Valencia viene quindi affidata per la seconda volta a Claudio Ranieri che già nel 1999 aveva condotto la squadra alla vittoria della Copa del Rey. La seconda parentesi al Valencia comincia con ottimi auspici data la vittoria sul Porto, ma proprio come Hiddink e Fernández, la sua esperienza si conclude nel febbraio dell'anno successivo.

Altri club con nuovi allenatori in Supercoppa UEFA dal 1998*

2000: Mircea Lucescu: Galatasaray 2-1 Real Madrid

2010: Rafael Benítez: Atlético Madrid 2-0 Internazionale

2011: Vítor Pereira: Barcelona 2-0 Porto

2013: Josep Guardiola e José Mourinho: Bayern München 2-2 Chelsea (5-4 ai rigori)

*Avevano già giocato un'altra partita prima della Supercoppa UEFA