Supercoppa 2018 a Tallinn

La Supercoppa UEFA del 2018 si giocherà alla Lilleküla Stadium di Tallinn il 15 agosto del prossimo anno.

Sarà la prima finale per club europea in Estonia, nazione che ha ospitato gli Europei UEFA Under 19 del 2012. Il 2018 segna anche il centenario della creazione della Repubblica di Estonia. La decisione è stata presa durante la riunione del Comitato Esecutivo UEFA ad Atene a settembre 2016.

Tallinn segue le orme di Praga (2013), Cardiff (2014), Tbilisi (2015), Trondheim (2016) e Skopje (2017), che hanno ospitato la Supercoppa UEFA da quando la sfida non ha più Montecarlo come sede fissa.

Lo stadio

• L'impianto – anche noto per motivi di sponsorizzazione come A Le Coq Arena – ha una capienza di 10.000 spettatori, che verrà ampliata per la Supercoppa UEFA del 2018.

• Lo stadio, che ospita le gare del Flora Tallinn e della nazionale estone, è stato inaugurato nel giugno del 2001.

• Ha ospitato sei partite degli Europei Under 19 del 2012, finale inclusa.